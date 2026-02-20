Notfall im Urlaub: Sylvie Meis hatte angeschwollenes Gesicht

Sylvie Meis (47) wollte eigentlich eine entspannte Wellness-Auszeit in einem exklusiven Gesundheitszentrum am Tegernsee genießen, doch ihre Erholung wurde jäh unterbrochen. Die Moderatorin spürte tagsüber einen unangenehmen Druck im Kieferbereich, der sich einfach nicht gut anfühlte – auch wenn sie zunächst keine direkten Zahnschmerzen hatte. Als sie abends in den Spiegel schaute, bemerkte sie, dass ihr Gesicht angeschwollen war. Spätestens da war für die 47-Jährige klar, dass sie nicht länger abwarten konnte und Hilfe brauchte.

Das Resort reagierte sofort auf die Situation und organisierte noch in der Nacht einen Zahnarzt für die gebürtige Niederländerin. "Der unglaubliche Zahnarzt, der mich gestern um Mitternacht behandelt hat, hat gesagt, dass sich da ein Abszess formt", berichtete Sylvie in ihrer Instagram-Story. Die Eiteransammlung wurde direkt versorgt – eine Behandlung, die offenbar genau zur rechten Zeit kam. Im Nachhinein zeigte sich die Moderatorin erleichtert und dankbar: "Ich bin so glücklich, dass ich eine gute Intuition habe, was meinen Körper angeht. Es hätte viel, viel schlimmer sein können und viel mehr Schmerz."

Die Schwellung ließ sich trotz der erfolgreichen Notfallbehandlung zunächst nicht vermeiden, weshalb das Model ihre Erholung nun mit medizinischen Maßnahmen kombinieren muss. Sie kühlt ihr Gesicht mit Eispacks, nimmt Antibiotika und bekommt Infusionen im Resort. Besonders wichtig ist der TV-Bekanntheit eine schnelle Genesung, da ein bedeutender Termin bereits ansteht. "Also drückt mir die Daumen, dass das hier schnell besser wird", bat sie ihre Community auf Social Media und fügte hoffnungsvoll hinzu: "Es wäre toll, wenn die Backe dann noch ein bisschen weniger ist." Trotz des unerwarteten Zwischenfalls bleibt Sylvie optimistisch und setzt auf Selbstfürsorge und medizinische Unterstützung.

Imago Sylvie Meis bei der ARD Blue Hour während der 76. Berlinale in Berlin

Getty Images Sylvie Meis im März 2024 in West Hollywood

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin