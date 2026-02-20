"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane starb zum 20. Serienjubiläum

Traurige Neuigkeiten aus Hollywood: Eric Dane (†53) ist tot. Der beliebte Grey's Anatomy-Star ist gestern im Alter von 53 Jahren an den Folgen von ALS gestorben. Das bestätigte seine Familie in einem Statement laut dem Magazin People. Der Schauspieler, den Fans weltweit als Dr. Mark Sloan alias "McSteamy" lieben, starb ausgerechnet an dem Tag, an dem sich sein erster Auftritt in der Ärzte-Serie zum 20. Mal jährte. Seine letzten Stunden verbrachte Eric im Kreise seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und der gemeinsamen Töchter Billie und Georgia, die laut dem Familienstatement "der Mittelpunkt seiner Welt" waren.

Erst rund zehn Monate zuvor hatte der TV-Star seine Diagnose öffentlich gemacht. Rückzug war für ihn jedoch keine Option: Im Dezember 2025 trat er bei einem virtuellen Panel der Organisation I AM ALS auf und setzte sich zudem in Washington für die Wiederautorisierung des "ACT for ALS"-Gesetzes ein. "Eric hat seine Plattform nicht für Aufmerksamkeit genutzt, sondern für Taten", würdigte ein Sprecher der Organisation den Verstorbenen. Auch viele "Grey's Anatomy"-Kollegen standen in dieser Zeit an seiner Seite. Patrick Dempsey (60) erzählte dem Magazin Parade, dass er regelmäßig per SMS und Telefon mit Eric in Kontakt stand und sogar versuchte, ihn für eine Rolle in seinem neuen Thriller "Memory of a Killer" zu gewinnen.

Wie eng die Bindung zu seinen ehemaligen Serienkollegen war, zeigte sich auch bei Ellen Pompeo (56). Die Schauspielerin, die jahrelang gemeinsam mit Eric vor der Kamera stand, erinnerte sich bei einer Gala des ALS Network daran, wie direkt sie nach seiner Diagnose auf ihn zuging. "Ich schrieb ihm: 'Ich bin hier, wenn du reden willst'", berichtete Ellen. "Und 30 Sekunden später klingelte mein Telefon." Für viele Fans bleibt Eric vor allem als "McSteamy" unvergessen, der in "Grey's Anatomy" als charmanter Chirurg Mark Sloan für intensive Liebesgeschichten und emotionale Momente sorgte, bevor seine Figur in der neunten Staffel nach einem Flugzeugabsturz den Serientod starb.

Patrick Dempsey und Eric Dane am Set von "Grey's Anatomy"

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern bei einem Event im Juni 2017 in Los Angeles

