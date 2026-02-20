Eric Dane wurde vor seinem Tod "rund um die Uhr" betreut

Eric Dane (†53) wurde in seinen letzten Lebensmonaten rund um die Uhr von Pflegekräften betreut. Das schrieb seine Ex-Frau Rebecca Gayheart (54) in einem persönlichen Essay für das Portal The Cut. Die Schauspielerin, die zwei gemeinsame Töchter mit Eric hat, hatte einen Großteil der Organisation seiner Pflege übernommen, nachdem der Grey's Anatomy-Star im April 2025 seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte. Die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose zerstört schrittweise die Muskelkontrolle – Sprechen, Essen, Gehen und selbstständiges Atmen werden zunehmend schwieriger.

Um die häusliche Betreuung ihres Ex-Mannes durchzusetzen, musste Rebecca sich zunächst mit den bürokratischen Hürden des US-Gesundheitssystems auseinandersetzen. "Die Krankenversicherung lehnt die beantragten Leistungen ab, und man muss Widerspruch einlegen und sie dann erneut beantragen", erklärte sie in ihrem Essay. Eine Mitarbeiterin der Versicherung habe ihr sogar gesagt: "Sie können es weiter beantragen, und ich werde es weiter ablehnen." Diese Worte hätten sie jedoch nur noch entschlossener gemacht, die benötigte Hilfe für Eric zu erzielen – mit Erfolg. Doch auch nach der Bewilligung reichte die Unterstützung nicht immer aus. Bei Ausfällen sei sie selbst eingesprungen, schrieb Rebecca. Einmal sei eine zwölfstündige Schicht offen gewesen, von der sie aufgrund ihrer Kinder nur vier Stunden übernehmen konnte. In diesen Momenten hätten sich Freunde des Schauspielers als echte Helden erwiesen und sofort Schichten übernommen.

Eric hatte sechs Staffeln lang die Rolle des Dr. Mark Sloan in der beliebten US-Serie "Grey's Anatomy" gespielt und war dadurch weltweit bekannt geworden. Sein Spitzname "McSteamy" erinnert bis heute an diese ikonische Rolle. Seit 2019 stand er für die HBO-Produktion Euphoria vor der Kamera. Gestern ist Eric im Alter von 53 Jahren in Los Angeles an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben. "Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise seiner engsten Freunde, seiner treuen Ehefrau und seiner beiden wunderschönen Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren", hieß es in einem Statement seiner Familie laut dem Magazin People.

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Getty Images Rebecca Gayheart bei einem Event in Los Angeles im Oktober 2022

