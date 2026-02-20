Sind Elena & Patrick nach "Make Love, Fake Love" zusammen?

Im großen Finale von Make Love, Fake Love schien für Elena Miras (33) und Kandidat Patrick Papachristodoulou zunächst alles perfekt: Die Single-Lady entschied sich vor laufenden Kameras für den charmanten "Papa" und bescherte ihm damit nicht nur ihr Herz, sondern auch 50.000 Euro Siegprämie. Im Interview mit RTL sprach Patrick jetzt von echtem Bauchkribbeln in der Show und versicherte, seine Gefühle seien "komplett ernst" gewesen. Auch die 33-Jährige machte deutlich, dass sie bei ihm sie selbst sein könne und er der einzige Mann in der Villa sei, der ihr Herz wirklich berührt habe. Doch wie hat sich diese TV-Romanze nach Drehschluss im echten Leben entwickelt – und sind die beiden heute ein Paar?

Nach dem Adrenalinkick der Dreharbeiten holte der Alltag das Duo schnell ein. Elena erzählt im Gespräch offen, dass sie und Patrick nach der Show gemerkt hätten, wie unterschiedlich ihre Lebensrealitäten sind. "Ich glaube, wir haben schnell bemerkt, dass unsere Leben doch nicht kompatibel sind", fasst die Influencerin ihre Erkenntnis zusammen. Zwar habe sich der Kontakt direkt nach dem Finale gut angefühlt, wie Patrick schildert: Telefonate hätten schöne Momente beschert und die Gefühle bestätigt. Doch trotz der intensiven Zeit in der Villa schafften es die beiden nach der Show nicht, sich regelmäßig zu sehen. Die Verbindung blieb auf Distanz bestehen – und genau das reichte ihnen am Ende nicht für eine feste Beziehung.

Statt großem Liebesglück steht deshalb nun eine nüchterne Bilanz: Elena und Patrick gehen getrennte Wege, ohne Streit, aber auch ohne Happy End abseits der Kameras. Die TV-Bekanntheit blickt dabei durchaus reflektiert auf ihre bisherige Reality-Reise zurück – Dating habe sie daher erst einmal komplett auf Eis gelegt: "Ne, Dating auf keinen Fall mehr", stellt sie klar. Schon während "Make Love, Fake Love" hatte Elena betont, wie sehr sie sich nach echter Nähe und Ehrlichkeit sehnt – gerade auch mit Blick auf ihr Leben als Mutter und Unternehmerin. Die Erfahrung mit Patrick bleibt für sie eine intensive Phase, die zwar für Bauchkribbeln und schöne Erinnerungen sorgte, langfristig aber eher für persönliche Erkenntnisse als für eine neue Beziehung steht.

RTL "Make Love, Fake Love"-Patrick und Elena auf einem Date

RTL Ferris, Patrick und Johannes bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

