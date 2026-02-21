Krebs besiegt: "The Taste"-Felicitas Then genießt ihr Leben

Felicitas Then hat ein wichtiges Gesundheitsupdate zu verkünden: Die Journalistin und Fernsehköchin gilt fünf Jahre nach ihrer Krebsdiagnose offiziell als geheilt. Im Jahr 2021 hatte ihre Frauenärztin bei ihr Gebärmutterhalskrebs festgestellt, der durch das sogenannte HP-Virus (steht für: Humane Papillomviren) ausgelöst worden war. Glücklicherweise wurde der Tumor rechtzeitig erkannt und konnte vollständig entfernt werden. "Meine letzte MRT war unauffällig, und somit gelte ich fünf Jahre nach meiner Erkrankung offiziell als krebsfrei", sagt sie in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung. Doch die Erleichterung über die positive Nachricht wird von einem ernsten Gedanken überschattet: "Eine Freundin von mir ist kurz nach mir erkrankt. Sie lebt heute nicht mehr", berichtet die The Taste-Gewinnerin von 2013.

Ganz spurlos ist die schwere Diagnose nicht an ihr vorbeigegangen. "Mein Körper ist geheilt, die Seele muss immer noch heilen. Denn die Angst, früh zu sterben, bleibt", erklärt die TV-Köchin im Interview. Krankengeschichten und Filme, in denen Menschen an Krebs sterben, könne sie bis heute kaum ertragen. Trotzdem habe sie ihre Lebensfreude zurückgefunden. Kinder kann Felicitas nach der OP zwar nicht mehr bekommen, das sei aber ohnehin nie ihr Wunsch gewesen, wie sie erzählt. Stattdessen träumt sie von einem Hund und konzentriert sich auf das, was sie liebt: kochen, reisen und ihre kulinarischen Entdeckungen mit ihrer Community teilen. Im April eröffnet sie im Nyx-Hotel in Berlin ein Sommer-Restaurant mit ihren liebsten Reisegerichten und lädt ihre Fans ein: "Kommt vorbei und probiert einen Happen meiner Lebensfreude!"

Neben ihrer TV- und Kochkarriere nutzt Felicitas ihre Geschichte inzwischen intensiv für Aufklärungsarbeit. Sie betont, dass ihre Generation über HPV lange nicht ausreichend informiert gewesen sei. "Für mich als Jugendliche gab es die Impfung nicht, und auch der Pap-Abstrich wurde zwar durchgeführt, was er genau aussagt und warum er so wichtig ist, wusste ich nicht", erklärt sie. Besonders wichtig ist ihr die Information, dass auch Männer das Virus weitergeben können, ohne es zu spüren, und dass HPV auch Rachenkrebs auslösen kann. "Hautarzt, Frauenarzt, Darmspiegelung – ich kann nur jedem raten, am besten noch heute einen Check-up-Termin zu machen", appelliert Felicitas eindringlich. Nach ihrer überstandenen Erkrankung fließen in die Posts und Projekte der Foodbloggerin nicht nur Rezepte, sondern auch klare Botschaften für Gesundheit und Vorsorge ein.

Felicitas Then, TV-Köchin

Felicitas Then, TV-Köchin

Felicitas Then, "The Taste"-Gewinnerin

