Die Geissens wollen Luxus-Jacht verkaufen oder vermieten

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) haben ihre Fans jetzt mit einer überraschenden Ankündigung aufhorchen lassen. In einem aktuellen Beitrag in den sozialen Netzwerken präsentierte Carmen stolz die frisch renovierte Luxusjacht "Indigo Star", die nach einem Zwischenfall im Hafen mehrere Wochen im Trockendock verbringen musste. "Heute ist es endlich so weit! Die Indigo Star war ja eine ganze Zeit aus dem Wasser, um den Schaden zu reparieren, der beim letzten Mal passiert ist, als der Captain etwas zu nah an die Kaimauer gefahren ist. Und ich muss sagen: Es sieht nach richtig guter Arbeit aus – sie strahlt jetzt schon wieder", erklärte die 60-Jährige auf Instagram. Doch dann folgen überraschende News: Das Ehepaar denkt ernsthaft darüber nach, sich von der Jacht zu trennen.

Was zunächst als Sachstandsbericht über die Reparaturarbeiten beginnt, entwickelt sich schnell zu einer handfesten Überraschung. Carmen stellte ihre Follower vor die Frage, ob die Familie die "Indigo Star" verkaufen oder verchartern sollte. "Jetzt überlegen wir ernsthaft, ob wir sie verkaufen… oder doch lieber verchartern? Was meint ihr? Verkaufen oder Urlaub drauf buchen?", fragte sie in die Runde. Die Jacht musste nach einer Kollision mit einer Kaimauer aufwendig repariert werden – ein Captain hatte das Schiff beim Manövrieren zu nah an die Mauer gesteuert. Obwohl das Boot laut Carmen noch ungefähr zehn Tage benötige, bis es vollends einsatzbereit sei, wird bereits über die Zukunft des maritimen Schmuckstücks spekuliert.

Schon vor rund einem Monat hatte es an Bord der "Indigo Star" ordentlich gekracht. Damals geriet Robert im Hafen von Dubai mächtig in Rage, als ein Ersatz-Kapitän patzte und die luxuriöse Jacht beinahe beschädigt hätte. "Ich hau' den vom Boot", wetterte der Unternehmer, nachdem der Skipper beim Ansteuern der künstlichen Insel "Monaco" auf der "Heart of Europe" sichtlich überfordert war. Während Carmen an der Kompetenz des Kapitäns zweifelte, witzelte sie trocken: "Er sagt, er ist Kapitän, aber ich glaube, er hat die Papiere gefälscht." Auch die beiden Töchter zeigten sich besorgt – Davina Shakira Geiss (22) sagte: "Ich bin schweißgebadet. Wir haben hier gleich einen richtigen Schaden."

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023