Enthüllt: Darum wurde Rapper Samra in Thailand festgenommen

Rapper Samra (31) ist kürzlich bei einer nächtlichen Polizeikontrolle auf der thailändischen Insel Phuket festgenommen worden. Wie Bild berichtet, liegt nun das offizielle Gerichts- und Polizeiprotokoll vor, aus dem hervorgeht, dass der Musiker mit Alprazolam erwischt wurde – einem Wirkstoff, der besser unter dem Namen Xanax bekannt ist. Laut dem Dokument wurden bei ihm zehn Tabletten zu je 0,5 Milligramm gefunden, wobei viereinhalb davon nicht mehr in der Packung waren. Das Protokoll trägt die Unterschrift "Hussein Akkouche", Samras bürgerlicher Name. Gegenüber der Zeitung bestätigte der 31-Jährige am Mittwoch nach der Festnahme lediglich eine Verkehrskontrolle, äußerte sich aber nicht weiter zu den Vorwürfen.

In Thailand wird Alprazolam als Droge der Kategorie 4 eingestuft, weshalb der Besitz ohne entsprechende Genehmigung strafbar ist. Das hochwirksame Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine ist auch in Deutschland verschreibungspflichtig und wird bei schweren Angst- und Panikstörungen eingesetzt. Nach Informationen aus Behördenkreisen lag die bei Samra gefundene Menge jedoch unterhalb der Schwelle, ab der zusätzlich wegen Drogenhandels ermittelt worden wäre. Statt eines längeren Haftverfahrens soll es zu einer Einigung mit den Behörden gekommen sein, wonach der Rapper das Land verlassen muss. Nach Informationen des Mediums hielt sich Samra in Thailand auf, um gemeinsam mit Capital Bra (31) an neuer Musik zu arbeiten – konkret am Projekt "Berlin lebt 3".

Xanax gilt in der Rap-Szene seit Jahren als Teil eines bestimmten Lifestyles. Ein Brancheninsider erklärte gegenüber der Bild: "Xanax beseitigt alle Zweifel. Wenn du schreibst, dann denkst du nicht über alles achtmal nach. Diese Selbstzweifel gehen weg." Mediziner sehen das kritisch. Prof. Dr. Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf warnt vor einem hohen Abhängigkeitspotenzial – bereits nach ein bis zwei Wochen regelmäßiger Einnahme könne sich eine Abhängigkeit entwickeln. Besonders gefährlich sei der Mischkonsum mit Alkohol oder anderen Substanzen, da es zu atemdepressiven Effekten und sogar zu Todesfällen kommen könne.

Instagram / samra Rapper Samra, Februar 2026

Bieber, Tamara / ActionPress Rapper Capital Bra und Samra

Instagram / samra Samra posiert im Autotunnel in der Schweiz, Oktober 2023