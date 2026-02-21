Prinzessin Beatrices früheres Luxusleben gibt Rätsel auf

Prinzessin Beatrice (37) unternahm im Jahr 2015 insgesamt 17 Urlaubsreisen – darunter Skitrips nach Verbier, Partys in St. Tropez und Ibiza sowie entspannte Tage auf Luxusyachten in der Gesellschaft von Milliardären und Prominenten. Dabei verdiente die älteste Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) zu der Zeit lediglich rund 22.300 Euro im Jahr bei Sony. Laut Daily Mail wurden Beatrices Ausgaben ihrer Globetrotter-Abenteuer allein für 2015 auf umgerechnet etwa 344.000 Euro geschätzt. Nach neuen Details aus den Epstein (†66)-Akten stellt sich die Frage: Wer finanzierte Beatrices aufwendigen Jetset-Lifestyle in ihren Zwanzigern?

Royal-Experte Richard Fitzwilliams erklärte gegenüber der Daily Mail, dass Beatrices Gehalt von 22.300 Euro bei ihrem damaligen Job nicht weit gereicht hätte, während ihr Lebensstil "offensichtlich lächerlich exzessiv" gewesen sei. "Es scheint nun klar, dass die dubiosen Geschäftsdeals ihres Vaters während seiner Zeit als Sonderbeauftragter für Handel und die angebliche finanzielle Abhängigkeit ihrer Mutter von Jeffrey Epstein entscheidend für ihr Luxusleben gewesen sein könnten", sagte er. Quellen aus dem Umfeld der Prinzessin behaupteten damals, der Großteil der Finanzierung sei von ihren Eltern gekommen – doch die Veröffentlichung der Epstein-Dokumente wirft nun separate Bedenken bezüglich der Finanzen von Andrew und Sarah auf. E-Mails zeigen, dass Jeffrey Epstein sich darüber beschwerte, Sarah 15 Jahre lang finanziell unterstützt zu haben, während Andrew während seiner Amtszeit wiederholt beschuldigt wurde, Verbindungen zu ölreichen Handelspartnern auszunutzen.

Beatrice, die heute 37 Jahre alt ist und mit dem Millionär Edoardo Mapelli Mozzi (42) verheiratet ist, war offenbar tiefer in die Verstrickungen ihrer Eltern mit dem verurteilten Sexualstraftäter eingebunden als zunächst angenommen. So saß sie 2011 neben ihrer Mutter, als diese einen Journalisten anrief, um Jeffrey Epsteins Ruf nach kritischen Äußerungen wieder aufzupolieren. Auch bei der Vorbereitung des berüchtigten BBC-Interviews ihres Vaters mit Emily Maitlis soll Beatrice eine Schlüsselrolle gespielt haben. Vertraute schildern gegenüber der Daily Mail, dass Beatrice und ihre Schwester Eugenie (35) die jüngsten Veröffentlichungen zu E-Mails und Fotos ihrer Eltern als beschämend empfinden.

Getty Images Prinzessin Beatrice von York

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019