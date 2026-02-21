Wird Katie Price von ihrem neuen Ehemann Lee "manipuliert"?

Katie Price (47) gibt Anlass zur großen Sorge bei Familie und Freunden. Nicht einmal einen Monat nach ihrer Hochzeit mit Lee Andrews sorgt das Verhalten der Realitystar-Dame für Entsetzen in ihrem näheren Umfeld. Katie hat den gebürtigen Nottinghamshire-Mann nach nur einer Woche Romanze geheiratet – und will nun offenbar mit ihm und einigen ihrer fünf Kinder nach Dubai auswandern, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch genau das treibt ihre Liebsten an den Rand der Verzweiflung. Wie ein Freund gegenüber der Daily Mail verrät, glauben sie, dass Katie von ihrem vierten Ehemann "manipuliert" wurde: "Wir glauben fest daran, dass Lee sie einer Gehirnwäsche unterzieht." Die Betroffenen sind überzeugt, dass Lee nichts weiter als ein Hochstapler sei, der Katie finanziell ruinieren werde.

Besonders beunruhigend: Ein Besuch von Katies bester Freundin Kerry Katona (45) in Dubai endete offenbar in einem handfesten Streit. Wie The Sun berichtet, soll es zwischen Lees und Kerrys Freund Paolo Margaglione zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, nachdem Paolo eingeschritten war, weil Lee in einem "aggressiven Ton" mit Katie gesprochen haben soll. Lee soll daraufhin zugeschlagen haben – Paolo flog nur 14 Stunden nach seiner Ankunft wieder nach Hause. Katie und Lee selbst bestreiten den Vorfall. Zudem berichten mehrere Ex-Freundinnen von Lee über seine zweifelhafte Vergangenheit, darunter angeblich drei Wochen Gefängnis in Dubai wegen Urkundenfälschung. Ein Freund der 47-Jährigen urteilt deutlich: "Lee ist abscheulich. Er ist ein Lügner und wir denken, er ist gefährlich."

Katies Familie leidet unter der Situation ganz besonders. Ihre Mutter Amy möchte ihre Tochter am liebsten sofort aus Dubai zurückholen, kann aber aufgrund ihrer unheilbaren Lungenkrankheit Idiopathische Lungenfibrose, die eine Sauerstofftherapie erfordert, nicht reisen. Auch Katies Schwester Sophie und ihre beiden ältesten Kinder Junior und Princess sind in tiefer Sorge. Die beiden 20 und 18 Jahre alten Geschwister hatten laut einem Insider zunächst keine Ahnung von den Hochzeitsplänen ihrer Mutter und hielten alles für einen Publicity-Stunt. Freunde befürchten nun, dass Katie einen schweren psychischen Zusammenbruch erleiden könnte, wenn die Beziehung scheitert – zumal die Mutter von fünf Kindern in der Vergangenheit bereits unter schweren mentalen Problemen gelitten hat. "Keiner von uns kommt zu ihr durch. Sie will an diese Fantasie glauben, aber die Sorge ist, dass es sie zerstören wird, wenn sie die Realität erkennt", so ein besorgter Vertrauter.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026