Er ist "The Taste"-Gewinnerin Felicitas Thens Lieblingskoch

Felicitas Then, bekannt geworden als Gewinnerin der Koch-Casting-Show The Taste im Jahr 2013, zählt heute zu den festen Größen der deutschen TV-Kochszene. In diesem Jahr übernahm sie eine neue Rolle und sitzt nun als Jurorin in der Koch-Show "MasterChef" auf Sport1. Im Interview mit der Gala sprach sie über ihre Vorbilder aus der Branche. "Ich finde Nelson Müller (46) toll. Er ist bodenständig, unglaublich nett und auch kreativ. Das Beste: Er ist genauso sympathisch, wenn die Kamera aus ist!", schwärmte die Köchin über ihren Kollegen.

In ihrer neuen Rolle als Jurorin verriet Felicitas zudem, nach welchen Kriterien sie Gerichte bewertet. Für sie ist es essenziell, dass ein Gericht gut abgeschmeckt ist und mit Liebe zum Detail zubereitet wurde. "Ich liebe es, wenn es ein Feuerwerk im Mund gibt", sagte sie. Ein gutes Gericht hinterlässt außerdem einen bleibenden Eindruck mit innovativen Geschmackskombinationen. Auch in ihrer eigenen Küche legt die Fernsehköchin großen Wert darauf, dass ihre Rezepte nicht nur lecker, sondern auch einfach nachzukochen sind – immer mit dem gewissen Extra, wie sie betonte.

Felicitas ist bekannt für ihre unkomplizierte Herangehensweise an die gehobene Küche, die sie mit cleveren Tricks und Kniffen bereichert. Diesen besonderen Stil möchte sie auch an andere weitergeben. Freunde und Bekannte bestätigen oft, dass ihre Gerichte einfach noch ein kleines bisschen besser schmecken. Die Leidenschaft für gutes Essen scheint die gebürtige Thüringerin mit einer natürlichen Leichtigkeit zu verbinden – ein Talent, das sie seit ihrem Sieg bei "The Taste" zu einer der beliebtesten Fernsehköchinnen gemacht hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nelson Müller im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / felicitasthen Felicitas Then, TV-Köchin

Anzeige Anzeige

Anzeige