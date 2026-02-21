Kim Kardashians Tochter North unterschreibt Musikvertrag

North West (12) macht ernst mit ihrer Musikkarriere. Die zwölfjährige Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) hat einen Vertrag mit Gamma unterschrieben, einer unabhängigen Unterhaltungsfirma, die vom ehemaligen Apple-Manager Larry Jackson geleitet wird. Wie Quellen gegenüber dem Magazin Rolling Stone verrieten, hat North bereits erste Aufnahmesessions im Studio unter dieser neuen Partnerschaft gestartet. Gamma, das erst 2023 gegründet wurde, hat sich in kurzer Zeit eine beeindruckende Kundenliste aufgebaut und arbeitet mit Stars wie Mariah Carey (56), Usher (47), Sexyy Red (27) und Snoop Dogg (54) zusammen. Auch Norths Vater Kanye kooperiert mit der Firma für die Veröffentlichung seines kommenden Albums "Bully".

Die junge Künstlerin hat ihre musikalischen Aktivitäten in den vergangenen Monaten kontinuierlich ausgebaut. Ihr neuester Song "Piercing on My Hand", der Anfang Februar erschien, wurde nach Angaben von Rolling Stone über Gamma veröffentlicht und von Kanye und Will Frenchman produziert. North performte den Track bereits live vor rund 40.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt während einer Show ihres Vaters. Zuvor war sie schon auf dem Song "Talking/Once Again" von Kanye und Ty Dolla $ign zu hören, der Platz 30 der Billboard Hot 100 erreichte. Außerdem ist North auf dem Track "Childlike Things" von FKA Twigs (38) vertreten, auf dem sie sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch rappt.

Parallel zur Musikkarriere bereitet Kim ihre Tochter offenbar auch auf einen größeren Business-Auftritt vor. Wie The Sun berichtete, hat die Reality-TV-Darstellerin mehrere Markenanträge für "NOR11" eingereicht, die Kleidung, Accessoires, Schmuck und Taschen abdecken. Die Anträge wurden über die Firma KimYe's Kid Inc. eingereicht, in der Kim als Verantwortliche aufgeführt ist. North wurde bereits mehrfach mit Mützen gesichtet, die das NOR11-Logo tragen. Sie ist die älteste der vier gemeinsamen Kinder von Kim und Kanye, zu der Familie gehören auch Saint, Chicago und Psalm. North wird derzeit zu Hause unterrichtet und besucht keine reguläre Schule.

TikTok / kimandnorth North West im Mai 2025

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

Instagram / northwest North West zeigt ihre Fingerpiercings