Neben Eric Dane: Auch diese Promis kämpften mit ALS-Diagnose

Hollywood trauert um einen großartigen Schauspieler: Eric Dane (†53), bekannt aus seiner Rolle als Dr. Mark Sloan alias McSexy in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy", hat den Kampf gegen die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) verloren. Erst im April 2025 hatte er bekanntgegeben, dass die unheilbare Nervenerkrankung bei ihm diagnostiziert wurde, bei der die motorischen Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark zerstört werden. Eric war jedoch nicht der einzige prominente Name, der mit dieser grausamen Krankheit konfrontiert wurde.

Hollywood-Star Sandra Bullock (61) verlor 2023 ihren langjährigen Partner Bryan Randall an ALS. Die Familie hielt die Diagnose drei Jahre lang geheim und erfüllte damit Bryans Wunsch nach Diskretion. Sandra kümmerte sich liebevoll um ihren Partner, den sie 2015 kennengelernt hatte, und ließ ihn mit Unterstützung eines speziell zusammengestellten Krankenschwestern-Teams in ihrem Haus pflegen. Auch der Schauspieler und Dramatiker Sam Shepard, der in Filmen wie "Der Stoff, aus dem die Helden sind" glänzte und 1979 den Pulitzer-Preis gewann, litt an ALS und verstarb 2017 im Alter von 73 Jahren.

Während ALS meist innerhalb von zwei bis fünf Jahren zum Tod führt, gibt es auch außergewöhnliche Verläufe. Der britische Astrophysiker Stephen Hawking (†76) erkrankte mit Anfang 20 an einer seltenen, langsam fortschreitenden Form der Krankheit und lebte über 55 Jahre mit der Diagnose. Trotz vollständiger Lähmung revolutionierte er die Astrophysik und nutzte künstliche Beatmung sowie Augensteuerungssysteme. Auch der Gitarrist Jason Becker, der mit 20 bei David Lee Roth (71) spielte, erhielt die ALS-Diagnose und verlor seine Motorik. Dennoch komponiert er seit Jahrzehnten mithilfe von Augensteuerung und veröffentlichte 2018 das gefeierte Album "Triumphant Hearts", wodurch er bis heute durch seine Musik inspiriert.

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Schauspielerin Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

Jemal Countess/Getty Images Physiker Stephen Hawking