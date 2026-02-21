So häuft Prinz Daniel seine Millionen im Verborgenen an

Prinz Daniel von Schweden (52) verdient offenbar nicht nur als Royal sein Geld, sondern auch als erfolgreicher Geschäftsmann. Wie ein neuer Bericht zeigt, hat der Ehemann von Prinzessin Victoria (48) über seine Holdinggesellschaft Fornwij AB in den vergangenen Jahren Millionen verdient. Seit 2015 hat Daniel laut Dokumenten aus dem schwedischen Handelsregister insgesamt 32,1 Millionen schwedische Kronen aus seiner Firma entnommen – das entspricht umgerechnet etwa drei Millionen Euro. Diese Einnahmen kommen laut oe24 zusätzlich zu seinen royalen Bezügen auf sein Konto. Während er an der Seite von Victoria zahlreiche offizielle Termine wahrnimmt und auf Reisen das schwedische Königshaus repräsentiert, wächst sein privates Vermögen im Hintergrund stetig weiter.

Der Schlüssel zu Daniels finanziellem Erfolg ist die Holdinggesellschaft Fornwij AB, deren Alleineigentümer er ist. Die Firma hat ihren Sitz direkt im Stockholmer Schloss und wurde bereits 2010 gegründet. Sie fungiert als Muttergesellschaft für verschiedene Beteiligungen, darunter am Gesundheitsunternehmen Lapada AB. Dieses hält wiederum 30 Prozent an der Fitnesskette Master Training, die der Prinz einst selbst ins Leben gerufen hat. Den Vorsitz führt interessanterweise Jan Lindman, der Finanzchef des schwedischen Hofes. Daniel selbst sitzt nicht im Aufsichtsrat. Mit der Verwaltung von Immobilien und beweglichem Vermögen hat der 52-Jährige äußerst gute Ergebnisse erzielt.

Bevor Daniel ins schwedische Königshaus einheiratete, war er bereits als Unternehmer tätig. Seinen Wurzeln in der Geschäftswelt ist er trotz seines royalen Status treu geblieben. Seit seiner Hochzeit mit Victoria im Jahr 2010 erfüllt er zwar primär repräsentative Aufgaben und begleitet die Kronprinzessin zu zahlreichen Terminen, doch seine privaten Investments zeigen, dass er auch abseits der Krone ein glückliches Händchen für Business-Entscheidungen beweist. Mit seinen zwei Kindern und Victoria lebt der gebürtige Olof Daniel Westling heute ein Leben zwischen royalen Pflichten und unternehmerischem Erfolg.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Daniel von Schweden, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Danie und Prinzessin Victoria von Schweden, Royals

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Daniel, 2012

Anzeige