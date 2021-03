Felicitas Then meldet sich mit traurigen Nachrichten im Netz. Die gebürtige Coburgerin ist nicht nur eine leidenschaftliche Journalistin, sondern auch Köchin und hatte das unter anderem in der Sat.1-Show The Taste unter Beweis gestellt. Dort war sie 2013 als Gewinnerin hervorgegangen und begeistert ihre Fans seither auch als Food-Bloggerin weiterhin mit Kochideen. Jetzt meldet sie sich allerdings nicht mit einem neuen Rezept bei ihren Fans, sondern mit einer sehr ernsten Geschichte: Die 34-Jährige ist an Krebs erkrankt.

"Ich habe vor knapp zwei Wochen die schwere Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen. Hinter und vor mir liegen schwere Tage von Angst, Wut und Traurigkeit", berichtet Felicitas jetzt in einem Instagram-Post. Sie habe lange überlegt, ob sie die erschütternde Nachricht mit ihrer Community teilen soll – nun sei sie sich aber sicher, dass sie offen mit ihrer Erkrankung umgehen müsse. Sie wolle die Situation nutzen, um andere Frauen aufzuklären und so vor demselben Schicksal zu bewahren.

"Nächste Woche werde ich bereits operiert. Danach wird sich zeigen, wie es weitergeht", erzählt Felicitas. Sie will auch in der schweren Situation weiterhin persönliche Momente mit ihren Followern teilen und stellt klar: "Während meiner Genesung werde ich trotzdem kochen, über das Krankenhaus-Essen berichten und mir erlauben, auch in der Öffentlichkeit Schwäche, Traurigkeit und Verzweiflung zu zeigen."

Felicitas Then, 2021

Felicitas Then, TV-Köchin

Felicitas Then im März 2021

