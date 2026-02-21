Adam Peatys Familie kritisiert Kürzungen in Ramsay-Doku

Adam Peatys (32) Mutter Caroline hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und hinterfragt, warum ihre Rede bei der Verlobungsfeier ihres Sohnes und Holly Ramsay aus der Netflix-Dokumentation "Being Gordon Ramsay" herausgeschnitten wurde. Die Serie begleitet den TV-Koch Gordon Ramsay (59) dabei, wie er sein Familienleben mit seinem Geschäftsimperium unter einen Hut bringt. In der Doku ist auch die Verlobungsparty von Holly und dem Olympia-Schwimmer Adam zu sehen, bei der beide Familien zusammenkamen. Wie sich nun herausstellt, ist Caroline zwar kurz in der Sendung zu sehen, doch ihre Rede fehlt komplett. "Ich wette, sie haben sie nicht gezeigt, weil sie zu hundert Prozent voller Liebe und Positivität war", schrieb die 60-Jährige in einem Kommentar unter einem Instagram-Beitrag.

Auch eine weitere Verwandte, Krystal Peaty, meldete sich zu Wort. Sie ist die Nichte von Adams Vater Mark und äußerte sich in den sozialen Medien zu ihrer fehlenden Präsenz in der Dokumentation. Auf Instagram teilte sie ein Foto ihres Fernsehers, auf dem die Verlobungsparty-Szene zu sehen war, und schrieb dazu: "Ich war persönlich da, aber ich habe es wohl nicht zu meinem Ruhm auf Netflix geschafft. Wie werde ich nur heute Nacht schlafen." Unter dem Beitrag entstand ein Austausch mit Caroline, die fragte, ob ihre Rede gefilmt worden sei. Krystal antwortete, dass sie die Doku noch nicht komplett gesehen habe, aber dass Caroline verschwommen zu sein scheine. Die Verlobungsfeier wurde Monate vor dem Bekanntwerden des Familienstreits gefilmt, der später dazu führte, dass Caroline nicht zur Hochzeit eingeladen wurde.

Adam und Holly haben im Dezember vergangenen Jahres in der Bath Abbey geheiratet, doch Adams Familie war größtenteils von der Gästeliste ausgeschlossen. Nur seine Schwester Beth durfte an der Hochzeit teilnehmen und gehörte zu den Trauzeuginnen. Der Streit zwischen den Familien soll entstanden sein, nachdem Caroline nicht zu Hollys Junggesellinnenabschied eingeladen wurde. Caroline hatte zuvor bei Netflix um ihre Entfernung aus der Doku gebeten, da sie angeblich keine Einwilligung zur Teilnahme gegeben habe. Gordon äußerte sich kürzlich zu dem Konflikt und nannte ihn "selbst verschuldet" von Seiten der Peatys. Er versicherte, bei der Verlobungsfeier nichts Unangemessenes gesagt zu haben und beschrieb seine Rede als "warmherzig und witzig".

Getty Images Olympiasieger Adam Peaty, 2024

Instagram / hollyramsaypeaty Adam Peaty und Holly Ramsay, Ehepaar

Getty Images Adam Peaty, Holly und Gordon Ramsay beim Grand Prix von Großbritannien