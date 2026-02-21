Margot Robbie hat ein überraschend simples Lieblingsessen

Margot Robbie (35) hat am Set ihres Films "A Big Bold Beautiful Journey" ein ganz besonderes Ritual entwickelt, das mit einem überraschend simplen Gericht zu tun hat. Die Schauspielerin verriet während der Promotion des Streifens, dass ihr Co-Star Colin Farrell (49) ihr täglich ein sogenanntes "Chippy Sandwich" zubereitet hat. Über den Grund berichtet Hello Magazine: Colin war "hochgradig beeindruckt" von Margots Appetit und ihrem Wunsch, "immer am Essen zu sein". Das Sandwich besteht aus gerade einmal drei Zutaten: zwei Scheiben Weißbrot, eine großzügige Portion Kerrygold-Butter auf beiden Seiten und Tayto Käse-und-Zwiebel-Chips dazwischen – eine echte irische Delikatesse also.

Colin wickelte das Sandwich liebevoll in Alufolie ein, versah es mit einem "M" für Margot und legte es in den Kühlschrank, wo es dann bereit für ihre Drehzeit wartete. "Ich habe jeden einzelnen Tag eins gegessen", gab die gebürtige Australierin zu. "Es war mein Lieblingsteil an diesem Job." Trotz ihrer Vorliebe für das gepresste Chips-Sandwich sieht Margots Ernährung im Alltag deutlich ausgewogener aus. Ihre Mahlzeiten bestehen meist aus Proteinen und Gemüse – zum Frühstück gibt es oft Porridge oder einen grünen Smoothie, mittags Salat oder Hühnchen und abends Fisch mit Gemüse.

Wie sensibel das Thema Essen für sie auch beruflich sein kann, zeigte Margot erst vor Kurzem in einem Videointerview mit Sängerin Charli XCX (33) für Complex. Dort erzählte sie von dem seltsamsten Geschenk, das sie je von einem Kollegen bekommen hat: Ein männlicher Schauspielpartner schenkte ihr zu Beginn ihrer Karriere das Buch "Warum französische Frauen nicht dick werden" der Autorin Mireille Guiliano. Der Ratgeber verspricht laut Klappentext zu erklären, "wie man Essen genießen und trotzdem schlank und gesund bleiben" kann – für Margot war die Botschaft dahinter jedoch eindeutig. "Es war im Grunde ein Buch, das dir sagt, du sollst weniger essen", erinnerte sie sich. Abseits solcher Momente scheint die Hollywood-Schönheit inzwischen aber ihren eigenen entspannten Umgang mit Ernährung gefunden zu haben – inklusive kross belegtem Lieblingssandwich am Set.

Getty Images Margot Robbie beim "Hurlevent"-Photocall im Le Grand Rex in Paris, 2. Februar 2026

Getty Images Colin Farrell und Margot Robbie, August 2025

Getty Images Margot Robbie in London, September 2025