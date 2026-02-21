Nach seinem Tod: So viel vererbt Eric Dane an seine Familie

Eric Dane (†53) ist am 19. Februar gestorben und hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) sowie die beiden gemeinsamen Töchter Billie Beatrice Dane (15) und Georgia Geraldine Dane (14). Der Grey's Anatomy-Star erlag seinem Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS, auch bekannt als amyotrophe Lateralsklerose. Seine Familie wird nun sein Vermögen in Höhe von sieben Millionen US-Dollar erben, wie Celebrity Net Worth berichtet. Billie und Georgia verlieren damit nicht nur ihren Vater, sondern müssen auch mit dem emotionalen Verlust umgehen, während gleichzeitig die finanziellen Angelegenheiten geregelt werden.

Rebecca hatte 2018 die Scheidung eingereicht, doch im Jahr 2025 zog sie den Antrag zurück, sodass das Paar bis zu Erics Tod verheiratet blieb. Gegenüber E! News erklärte die Schauspielerin, was ihre Beziehung so besonders machte: "Wir sind beste Freunde. Wir stehen uns sehr nahe. Wir haben wirklich die Formel gefunden, um eine Familie zu bleiben, und ich denke, unsere Kinder profitieren sehr davon und wir auch." Sie betonte außerdem, wie wichtig es sei, eine Beziehung nicht als Scheitern zu betrachten, nur weil sie endet. "Es war ein riesiger Erfolg. Wir waren 15 Jahre zusammen und haben zwei wunderschöne Kinder bekommen, also denke ich, dass das eine erfolgreiche Beziehung ist, und so sehen wir das auch", fügte Rebecca hinzu.

Beide Töchter scheinen die künstlerischen Talente ihrer Eltern geerbt zu haben. Billie ist eine leidenschaftliche Balletttänzerin und verriet gegenüber The Patch: "Ich bin am glücklichsten, wenn ich tanze. Das Studium des Balletts hat mir so viel über Disziplin und Engagement beigebracht." Die Teenagerin bezeichnete das Tanzen als ihren persönlichen "Sauerstoff". Ihre jüngere Schwester Georgia hingegen liebt Volleyball und tritt gerne in Schultheaterstücken auf. Rebecca schwärmte in einem Online-Post von Georgia und schrieb, sie sei die Einzige in der Familie, die während der schwierigen Lockdown-Zeit während der Pandemie nicht nur überlebt, sondern richtig aufgeblüht sei. "Sie liebt es, zu Hause zu sein und findet die Freude in fast allem, was sie tut. Ich bin so dankbar für dieses Kind", schrieb die stolze Mutter damals.

Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

Imago Eric Dane und Rebecca Gayheart mit Billie Dane und Georgia Dane, März 2013

