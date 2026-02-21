Ein Jahr nach Tod: Gene Hackmans Hunde haben ein Zuhause

Ein Jahr nach dem tragischen Tod von Gene Hackman (†95), der heimlich beigesetzt wurde, und seiner Frau Betsy Arakawa gibt es nun positive Neuigkeiten über die beiden Hunde des Paares, die das Drama überlebt haben. Der deutsche Schäferhund Bear und die Akita-Schäferhund-Mischlingshündin Nikita wurden damals auf dem riesigen 1200-Quadratmeter-Anwesen in Santa Fe entdeckt, nachdem sie dort tagelang auf sich allein gestellt ums Überleben kämpfen mussten. Im April des vergangenen Jahres konnten die beiden Tiere schließlich in neue, liebevolle Familien vermittelt werden, wie Joey Padilla von der Hundepension Santa Fe Tails gegenüber der Daily Mail bestätigte. Bear und Nikita leben nun getrennt in verschiedenen Haushalten und sollen sich bereits gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt haben.

Die dramatischen Umstände, unter denen die Hunde gefunden wurden, hatten für großes Mitgefühl gesorgt. Herzzerreißende Bodycam-Aufnahmen zeigten den siebenjährigen Bear, wie er besorgt bei Betsy wachte, die leblos im Badezimmer gefunden worden war. Einer der beiden überlebenden Hunde führte die Einsatzkräfte durch Bellen sogar zu Gene, der im Hauswirtschaftsraum entdeckt wurde. Santa Fe Fire Chief Brian Moya sagte später laut dem Mirror über den Vorfall: "Es war eine herzzerreißende Geschichte in einem tragischen Fall. Der beste Freund des Menschen ist ein Hund, und der Hund versuchte ein letztes Mal, uns wissen zu lassen, dass sein Besitzer unten war und dass wir rüber mussten, um zu helfen." Nach ihrer Rettung wurden Bear und Nikita zunächst in der Hundepension Santa Fe Tails untergebracht, wo sie professionell betreut wurden.

Gene und Betsy waren am 26. Februar des vergangenen Jahres tot in ihrer Villa in Santa Fe aufgefunden worden. Das Anwesen, das sechs Schlafzimmer und zehn Bäder umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2,4 Hektar Land erstreckt, wurde nur elf Tage, nachdem es offiziell auf den Markt gekommen war, verkauft. Der zweifache Oscar-Preisträger und die klassische Pianistin hatten in ihren letzten Jahren sehr zurückgezogen gelebt und wollten nach Aussagen von Nachbarn "nicht gestört werden". Das Paar hatte keine gemeinsamen Kinder, doch Gene war Vater von drei Kindern aus einer früheren Beziehung. Seine Tochter Leslie würdigte Betsy später dafür, dass sie "ihn am Leben gehalten" habe und sagte, ihre Stiefmutter habe "sehr, sehr gut" auf Gene, der an einer fortgeschrittenen Alzheimer-Krankheit gelitten hatte, aufgepasst. Auch Hündin Zinna, eine der drei Haustiere des Paares, wurde tot in dem Haus gefunden. Sie war 12 Jahre alt.

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globe Awards, 2003

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003