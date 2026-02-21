Nicht Valentinstag: Das fand Nandia Siada zuletzt romantisch

Nandia Siada (30) steckt voller Liebe. Wie die Berlin - Tag & Nacht Bekanntheit im Interview mit Promiflash verrät, durfte sie zuletzt etwas für sie ganz Romantisches erleben – und das unabhängig vom Valentinstag: Ihr Partner ist für sie aus Liebe nach Berlin gezogen! "Er hat dafür seine Familie und Freunde in Solingen zurückgelassen, weil ich mich entschieden habe, in Berlin zu arbeiten und bei BTN anzufangen. Das war für mich mehr als romantisch", schwärmt Nandia.

Nandia ist Anfang 2024 für ihren neuen Job nach Berlin gezogen. Ebenso wie ihr Freund jetzt, ließ sie damals Familie und Freunde in Solingen zurück, um ihren Traum verwirklichen zu können. Das war nicht so leicht. "Als ich für BTN nach Berlin gezogen bin, war alles fremd und ungewohnt. Anfangs hatte ich Zweifel, ob ich hier wirklich ankommen würde, weil meine Familie, mein Partner und meine Freunde so weit weg von mir sind", erklärte sie damals im Promiflash-Interview. Doch die Arbeit und ihre Kollegen und Kolleginnen halfen ihr über die anfänglichen Sorgen hinweg und sie fühlte sich dann glücklicherweise doch schnell angekommen.

Für ihren Liebsten, der jüngst in der Stadt angekommen ist, wird sich Nandia nun sicher viel Zeit nehmen. Wie sie Promiflash verrät, ist das ihre Art, ihre Liebe auszudrücken. "Ich bin nicht der klassische romantische Typ mit großen Gesten, aber ich bin sehr aufmerksam. Romantik zeigt sich für mich eher darin, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und kleine Dinge füreinander zu tun, ohne großen Anlass. Ich merke mir Kleinigkeiten, koche sein Lieblingsessen oder nehme mir bewusst Zeit für ihn. Liebe zeigt sich für mich vor allem darin, füreinander da zu sein", gibt die Sara-Darstellerin zu verstehen.

RTLZWEI Nandia Siada, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / nandiasiada Nandia Siada, Darstellerin

Instagram / nandiasiada Nandia Siada, TV-Bekanntheit