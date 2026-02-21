Eva Benetatou wurde beim Dschungel-Nachspiel wohl gemobbt

Evanthia Benetatou (33) macht ihren Frust über das große Dschungelcamp-Nachspiel, das am Sonntag, den 22. Februar, auf RTL ausgestrahlt wird, öffentlich. In ihrer Instagram-Story spricht die Reality-TV-Bekanntheit jetzt darüber, wie sie den bereits abgedrehten Talk erlebt hat. Dazu teilt sie eine lange Nachricht einer Zuschauerin, die im Studio live dabei gewesen sein will. Demnach soll es während der Runde zu heftigen Spitzen gegen Eva gekommen sein, vor allem von Samira Yavuz (32) und Ariel (22). Auch die beiden Begleitungen der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin seien von Ariel auf der Bühne verspottet worden, wie die Zuschauerin schreibt. Sie habe deutlich gesehen, wie sehr Eva während der Gesprächsrunde litt, und das dringende Bedürfnis gehabt, sie tröstend in den Arm zu nehmen.

In der Fan-Nachricht, die Eva in ihrer Story zitiert, heißt es unter anderem: "Das, was Samira und auch Ariel da gemacht haben, ging einfach zu weit. Da hätte die Produktion einschreiten müssen." Die Verfasserin schildert, sie habe im Publikum direkt hinter Evas Begleitungen gesessen und sei beeindruckt gewesen, wie diese zu ihr gehalten hätten. Gleichzeitig kritisiert sie das Verhalten von Ariel scharf: Die Realitydarstellerin habe Evas Unterstützer lächerlich gemacht und sich "unter aller Kanone" verhalten. Für die angebliche Zuschauerin steht offenbar fest: Was im Studio passiert sein soll, überschreitet für sie klar eine Grenze.

Eva selbst bedankt sich in ihrer Story ausdrücklich für den Zuspruch aus dem Publikum und findet deutliche Worte zu den geschilderten Szenen. "Ich bin dankbar, dass auch Menschen im Publikum saßen, die unterirdisches und überhebliches Mobbingverhalten deutlich erkennen konnten und über den Tellerrand hinaus schauen können", schreibt die ehemalige Dschungelcamperin. Die Rolle, in die sie manche offenbar drängen wollen, weist sie energisch zurück: "Nein! Den Schuh der 'modernen Opferrolle', in die ich mich angeblich drängen würde, ziehe ich mir nicht an. Das Verhalten in der Show sagt mehr über diese Menschen aus, als über mich." Direkt nach dem Finale in Australien hatten Eva und Samira noch betont, ihre Streitigkeiten seien geklärt – doch von Harmonie war beim Wiedersehen in Deutschland offenbar nichts mehr zu spüren.

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

RTL Eva Benetatou und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Ariel, Dschungelcamp 2026