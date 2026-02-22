Mehr Babys bei Wollny-Kindern? Silvia glaubt nicht daran

Silvia Wollny (61) ist Mutter von elf Kindern und damit eine echte Großfamilien-Mama. Doch wird einer ihrer Sprösslinge ihr eines Tages diesen Rekord streitig machen? Im Interview mit Promiflash wurde die Reality-TV-Bekanntheit nun gefragt, ob sie denkt, dass eines ihrer Kinder einmal so viel Nachwuchs haben wird wie sie selbst. Silvias Antwort fällt eindeutig aus: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass eines meiner Kinder mir Konkurrenz mit dem Kinderkriegen machen wird – jedes von ihnen möchte ein, zwei oder drei Kinder und damit reicht es ihnen", erklärt sie lachend. Die 61-Jährige scheint damit sicher zu sein, dass ihr Baby-Rekord in der Familie ungeschlagen bleiben wird.

Für Silvia gehört es zum Leben dazu, ihre Familie um sich zu haben. Wenn das mal nicht der Fall ist, fällt ihr das durchaus schwer. "Es ist schon ungewohnt, wenn man die Familie nicht um sich herum hat. Ich bin es ja von meiner Jugend an gewohnt, immer mit vielen Menschen zusammen zu sein und den Trubel um mich herum zu haben – ich vermisse meine Familie dann schon", verrät sie weiter im Gespräch mit Promiflash. Die TV-Bekanntheit braucht offenbar den lebhaften Alltag mit ihren Liebsten, um sich wohlzufühlen.

Silvia lässt die Öffentlichkeit bereits seit 15 Jahren an ihrem Großfamilienalltag teilhaben. In der neuen Staffel von Die Wollnys stehen unter anderem die Flitterwochen ihrer Tochter Loredana Wollny (21) und deren Ehemann Servet im Mittelpunkt. Während die 21-Jährige kürzlich vor den Traualtar getreten ist, haben Silvia und ihr Partner Harald andere Prioritäten. Die beiden sind seit vielen Jahren ein Paar, sehen aber keine Notwendigkeit mehr zu heiraten. Für sie zählt die harmonische Beziehung, die sie miteinander führen – ein Trauschein sei dafür nicht nötig.

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

RTLZWEI Die Wollnys

RTLZWEI Silvia Wollny und Harald Elsenbast, Reality-TV-Darsteller