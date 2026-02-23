Beverley Callard enthüllt Komplikationen nach Brustkrebs-OP

Beverley Callard musste nach ihrer Brustkrebs-Operation eine Nacht länger im Krankenhaus bleiben als geplant. Die 68-jährige Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Liz McDonald in der britischen Serie "Coronation Street" bekannt wurde, teilte ihren Fans kürzlich auf Instagram mit, dass es nach dem Eingriff am Freitag zu kleineren Komplikationen gekommen sei. Eigentlich hätte sie bereits am Tag nach der Operation nach Hause gehen sollen, doch die Ärzte entschieden sich, sie zur Sicherheit noch eine weitere Nacht zur Beobachtung dazubehalten. Bei der Operation wurden zwei Lymphknoten entfernt, um sicherzustellen, dass sich der Krebs nicht ausgebreitet hat.

In ihrem emotionalen Video-Update erzählte Beverley, dass sie inzwischen wieder zu Hause sei und sich den Umständen entsprechend gut fühle. "Ich hatte ein bisschen geweint, wie man das eben tut, aber mir geht es gut", sagte sie. Die Schauspielerin gab zu, dass ihre Emotionen "überall" seien, was angesichts der Situation verständlich sei. Sie lobte das Personal des Norfolk and Norwich Hospital ausdrücklich und bezeichnete die Mitarbeiter als "wirklich großartig". Besonders amüsiert zeigte sie sich über eine selbstgemachte Tasche von der Oma eines Pflegers für die Drainage-Flasche und scherzte: "Wer braucht schon Louis Vuitton?"

Ihre Brustkrebsdiagnose hatte Beverley erst Anfang Februar öffentlich gemacht, kurz nachdem sie für eine Rolle in der irischen Soap "Fair City" nach Dublin gezogen war. Die Schauspielerin erklärte ihren Fans, dass der Krebs früh entdeckt worden sei, sie aber für Strahlentherapie und die Operation nach Großbritannien zurückkehren müsse. Vor dem Eingriff hatte sie sich bereits mehrfach auf Instagram bei ihren Followern gemeldet und von ihrer Nervosität berichtet: "Mir geht's okay. Manchmal hat man diese selbstmitleidigen und eitlen Momente, aber ich bin nicht allein. Eine andere Frau sagte, bei ihr sei es genauso. Ich denke immer, werde ich schief sein? Was werde ich anziehen? Aber es geht mir wirklich gut, ich bin stark und ich lasse euch wissen, wie es läuft."

Instagram / beverleycallard Beverley Callard, Februar 2026

Imago Beverly Callard mit ihrem Ehemann Jon McEwan bei der ITV Palooza, London 2021

Imago Beverley Callard bei der Premiere von "A Bit of Light", London 2022

