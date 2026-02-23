Neues Kapitel: Eva Benetatou startet als Moderatorin durch

Evanthia Benetatou (33) steht vor einem neuen Kapitel in ihrer Karriere. Die Reality-TV-Kandidatin wird am kommenden Donnerstag, den 26. Februar, zum ersten Mal als Moderatorin bei der Aachener MediaNight auf der großen Bühne stehen. Nur wenige Tage zuvor, am Sonntag, ist sie noch im großen Dschungelcamp-Nachspiel bei RTL zu sehen – der Abschluss einer turbulenten Zeit in Australien und Deutschland. Gegenüber RTL verrät Eva ihre Freude über die neue Aufgabe: "Ich freue mich unglaublich auf die Aufgabe, weil ich schon immer was im Bereich der Moderation machen wollte und möchte." Spätestens nach ihrem Moderationsjob bei "The Ultimate Hype" sehe sie sich "darin bestätigt", dass sie diesen Weg gehen will.

Die Idee, die MediaNight zu moderieren, entstand tatsächlich aus einem Scherz mit Veranstalter Erkan Cörtlek-Zimmermann. "Als ich die Einladung bekam, habe ich zu Erkan gesagt, dass ich das Event moderieren möchte. Nachdem er kurzzeitig überrascht war, hat er dann gesagt: 'Ok, wenn du das möchtest, machen wir das'", erklärt Eva. Trotz der Aussicht, mit Blick auf die Gästeliste dem einen oder anderen Menschen zu begegnen, dem sie "nicht so wohlgesonnen ist", lässt sie sich nicht beirren. Im Gegenteil: "Umso mehr bestärkt es mich darin, den Menschen an diesem Abend eine wunderschöne Zeit bereiten zu dürfen."

Hinter Evas Entscheidung für eine neue berufliche Richtung steckt vor allem ihr Wunsch nach mehr Stabilität für ihr Kind. "Ich möchte mehr Sicherheit und Stabilität für mein Kind. Deshalb möchte ich etwas machen, womit ich mit meiner Leistung wirklich etwas erschaffen kann", betont die ehemalige Flugbegleiterin. Sie wolle den Menschen nicht mehr die Plattform geben, sich ein falsches Bild von ihr zu machen: "Die Menschen dürfen mich aber gerne an meiner Leistung messen." Langfristig hat Eva sogar noch größere Pläne – bereits im Dschungel hatte sie erklärt, dass sie gerne zurück in die Fliegerei möchte, allerdings nicht in der Kabine, sondern im Cockpit. Ihr großes Ziel: Pilotin werden.

IMAGO / STAR-MEDIA Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Imago Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026