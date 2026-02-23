Nicht Gil Ofarim: Dschungelcamper wählen einen neuen König

Gil Ofarim (43) hat zwar das Publikumsvoting beim Dschungelcamp 2026 gewonnen und trägt offiziell die Krone, doch bei seinen Mitcampern kam dieser Sieg offenbar ganz anders an. Im großen Nachspiel zur RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sorgte nun eine besondere Abstimmung für Aufsehen: Alle zwölf Kandidaten durften geheim wählen, wen sie selbst zum Dschungelkönig gekürt hätten. Moderatorin Sonja Zietlow (57) verkündete das Ergebnis, das für den Musiker alles andere als schmeichelhaft ausfiel. Die Dschungelcamper wählten Gil geschlossen auf den letzten Platz – er wäre aus ihrer Sicht als Erster aus dem Busch geflogen. "So beliebt bist du bei den Mitcampern", kommentierte Sonja das Resultat trocken.

Stattdessen hätten die Camper ihren Mitstreiter Hubert Fella (58) auf den Thron gesetzt, der im offiziellen Publikumsvoting lediglich Platz drei belegte. Der Reality-Star konnte während der Staffel offenbar viele Sympathiepunkte im Camp sammeln. Als Sonja das Ergebnis verkündete, war Hubert sichtlich überwältigt und sprang begeistert in ihre Arme. "Du bist nicht der neue Dschungelkönig", scherzte sie daraufhin und bat ihn grinsend zurück auf seinen Platz. Deutlicher könnte der Unterschied zwischen Zuschauermeinung und Camp-Stimmung wohl kaum ausfallen.

Die diesjährige Dschungel-Staffel hat die Zuschauer gespalten wie kaum eine zuvor. Selbst Dschungelcamp-Autor Micky Beisenherz (48), der seit Jahren die Moderationstexte für Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow schreibt, räumte im Podcast "Apokalypse & Filterkaffee" kürzlich einige Fehler ein. Er habe anfangs mit einem kompletten Fehlstart für Gil gerechnet und sagte offen: "Ich habe wirklich gedacht, der macht eine Dschungelprüfung nach der nächsten, und dann fliegt der da raus." Dass Gils Sieg bis heute für Diskussionen sorgt, zeigt nicht nur die geheime Abstimmung der Mitcamper, sondern auch die anhaltende Debatte um den wohl umstrittensten Dschungelkönig überhaupt.

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026