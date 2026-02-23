Amy Schumer zeigt Bikini-Body: 23 Kilo weniger und happy

Amy Schumer (44) genießt ihr Leben als frischgebackene Single-Frau in vollen Zügen. Auf Instagram präsentierte die Komikerin am Montag stolz ihren Gewichtsverlust von rund 23 Kilogramm während eines luxuriösen Bootsausflugs. In einem Slow-Motion-Video ist zu sehen, wie Amy in einem roten Bikini am Rand eines Stegs steht, kurz innehält und dann schwungvoll ins Wasser springt. "Et plouf!", schrieb sie dazu – das französische Wort für "Platsch". Weiter erklärte sie: "Mein neues Team ist teuer, aber es lohnt sich." In weiteren Aufnahmen des Karussell-Posts zeigt sich die Schauspielerin in einem gemusterten Kleid und bewundert die Aussicht auf das Meer, während ihr "Team" – bestehend aus zwei Kindern – ihr ein Makeover verpasst.

Die Comedienne teilte zudem ein weiteres Selfie vom Boot und gab dabei tiefe Einblicke in ihren aktuellen Gemütszustand. "Ich bin so gesund wie noch nie zuvor. Mit deinen Freunden laut zu lachen ist so wichtig. Vergesst das nicht! Gut für euren Körper! Schließt die Augen und atmet", schrieb sie ihren 12,5 Millionen Followern. Sie fügte hinzu: "Bewegt euch! Springt ins Wasser, wann immer ihr die Chance habt, und nehmt euer Gesicht vom Bildschirm weg und vor andere Menschen. Meine zwei Cents." Der sonnige Trip folgt auf ihren ersten Valentinstag als Single-Frau, an dem Amy ein Selfie vor einem Schild mit der Aufschrift "Ecke zum Weinen" postete. "Gebt euch heute selbst all die Liebe", riet sie damals ihren Fans.

Amy und ihr Ex-Mann Chris Fischer hatten ihre Trennung im Dezember vergangenen Jahres bekannt gegeben, nachdem sie sieben Jahre verheiratet gewesen waren. Die beiden hatten 2018 geheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, den sechsjährigen Gene. "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden. Wir lieben einander sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn großzuziehen", verkündete die "Trainwreck"-Darstellerin damals in den sozialen Medien. Sie betonte, dass die Trennung einvernehmlich verlaufe und "alles Liebe und Respekt" sei. In ihrem Statement stellte Amy auch klar, dass die Trennung nichts mit ihrem dramatischen Gewichtsverlust zu tun habe.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Instagram / amyschumer Amy Schumer im Februar 2026 während ihres Urlaubs

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Premiere von "Room To Move" beim Tribeca Festival im SVA Theater in New York