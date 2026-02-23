Nach Krebsdiagnose: Dragqueen Maxi Shield (51) ist gestorben

Maxi Shield ist im Alter von 51 Jahren verstorben. Laut britischen Medienberichten erlag die Dragqueen ihrer Krebserkrankung, nur fünf Monate, nachdem sie ihre Diagnose öffentlich gemacht hatte. Die traurige Nachricht wurde auf Instagram von Wigs By Vanity bestätigt, die in einem emotionalen Post schrieben: "Mit dem schwersten aller Herzen teilen wir die Nachricht, dass unsere liebste Schwester Maxine verstorben ist. Wir alle trauern um den Verlust einer unglaublichen Ikone, Freundin und unserer geliebten Schwester." Weiter hieß es in der Nachricht: "Ich werde jede Sekunde unserer 30-jährigen Freundschaft in Ehren halten, und ich bin so dankbar, dass ich ein Teil deiner gewählten Familie sein durfte."

Die "RuPaul's Drag Race Down Under"-Bekanntheit hatte im September während des Edinburgh Fringe Festivals erstmals von einem "sehr beängstigenden" Gesundheitsproblem berichtet. Die Künstlerin war damals ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem ein Problem mit einer geschwollenen Drüse festgestellt wurde, die auf Blutgefäße im Hals drückte. Tests ergaben später, dass es sich bei der Schwellung um Krebs handelte, wobei die Behandlungsrate bei 70 bis 80 Prozent lag. Maxi unterzog sich einer Chemotherapie, um den Tumor zu verkleinern. Die letzte Runde der Behandlung hatte im Januar begonnen.

Bereits vor zehn Monaten hatte die Drag-Community einen schweren Verlust zu verkraften, als Jiggly Caliente im Alter von 43 Jahren verstorben ist. Die Künstlerin war nach einer schweren Operation, bei der ihr rechtes Bein amputiert werden musste, nur wenige Tage später friedlich im Kreis ihrer Familie und Freunde eingeschlafen. In einem bewegenden Statement würdigte Biancas Familie das Leben der Entertainerin: "Ihr Vermächtnis ist eines von Liebe, Mut und Licht." Auch Pangina Heals drückte auf Instagram ihre Trauer aus und schrieb: "Danke für deine Freundschaft. Du hast jeden Raum erhellt. Dein Lachen werde ich immer in Erinnerung behalten."

Getty Images Maxi Shield bei der Premiere von "RuPaul's Drag Race Down Under" Staffel 2 im State Theatre in Sydney

Getty Images Maxi Shield bei der "Journey Through Oz"-Tour zur Premiere von "Wicked" in Sydney, November 2025

Getty Images Jiggly Caliente, Juni 2021

