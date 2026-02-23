Zum Geburtstag: Wiz Khalifa schlägt Sohn 13 Mal in den Bauch

Wiz Khalifa (38) hat am Wochenende den 13. Geburtstag seines Sohnes Sebastian auf eine eher ungewöhnliche Weise gefeiert – mit einer Tradition, die für Aufsehen sorgt. Der Rapper teilte in seiner Story auf Instagram ein Video, das ihn dabei zeigt, wie er seinem Teenager mit einem Boxhandschuh 13 Mal in den Bauch schlägt. In dem Clip lässt der Musiker seinen Sohn die Hände über dem Kopf halten und wärmt sich zunächst spielerisch auf, bevor er mit den Schlägen beginnt. Sebastian zuckt beim ersten Treffer zusammen und lässt die Arme sinken, doch der 38-Jährige ermahnt ihn: "Hände hoch. Nimm es wie ein G, du bist 13 Jahre alt." Der Junge fleht: "Bitte, bitte", doch Wiz gibt ihm Tipps, die Bauchmuskeln anzuspannen und bei jedem Schlag auszuatmen.

Sebastian befolgte die Anweisungen seines berühmten Vaters und nahm jeden Schlag tapfer entgegen. Nach den 13 Treffern kündigte Wiz noch "einen für viel Glück" an und holte zu einem letzten Schlag aus. Während der Rapper die Aktion mit einem Lachen abschloss, wirkte Sebastian sichtlich erleichtert, dass das Ritual vorbei war. "Wir machen in diesem Haus immer noch Geburtstagsschläge", schrieb Wiz unter das Video und lobte: "Er hat's wie ein G durchgezogen."

Wiz teilt sich das Sorgerecht für Sebastian mit seiner Ex-Frau Amber Rose (42), mit der er von 2013 bis 2016 verheiratet war. Außerdem hat der Sänger mit seiner Freundin Aimee Aguilar, mit der er seit 2019 zusammen ist, eine einjährige Tochter namens Kaydence. In der Vergangenheit sprach der "Black and Yellow"-Interpret gelegentlich über die Erziehung seines Sohnes. In einem Interview im Podcast "Call Her Daddy" gab er zu, einmal bekifft zu einem Elternabend erschienen zu sein. "Sie erwarten es", sagte er damals und erklärte: "Sie wissen, was Sache ist. Es ist nicht wie früher, wo man als schlechter Elternteil gilt, wenn man Gras raucht."

Getty Images Wiz Khalifa bei einer Gala in Kalifornien

Getty Images Rapper Wiz Khalifa mit seinem Sohn Sebastian Taylor Thomaz und Amber Rose

Getty Images Wiz Khalifa, Januar 2020