Abgetaucht zum Ende? Dschungelcamp war Jan Köppen "zu viel"

Jan Köppen (42) hat sich nach dem Ende des Dschungelcamps auf Instagram bei seinen Fans zurückgemeldet und erklärt, warum er gegen Ende der Show plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Der Moderator präsentierte das Format gemeinsam mit Sonja Zietlow (57) und räumte ein, dass ihm der ganze Trubel rund um die Show einfach zu viel geworden sei. "Um ehrlich zu sein, mir war das Ganze einfach zu viel", gestand Jan in einem Instagram-Video. Aus diesem Grund habe er seine Fans auch nicht bei seiner Rückreise aus dem Dschungelcamp mitgenommen und sich eine Auszeit von Social Media gegönnt.

Der 42-Jährige erklärte weiter, dass er sich bewusst zurückgezogen habe, weil ihm alles zu laut geworden sei. "Mir war das alles zu laut und ich hatte das Gefühl, dass mein Instagram dann auch kein Ort gewesen wäre, an dem ich mich wohlgefühlt hätte. Das war eigentlich der Hauptgrund", verriet der Moderator. Besonders die Reaktionen im Netz hätten ihm zu schaffen gemacht. "Ich dachte mir, was ist denn mit den Menschen los?", sagte er. Während er grundsätzlich offen für Kritik sei und sich viele Gedanken mache, sei vieles davon "weit weg von Kritik und einfach nur Rumgebrülle" gewesen. Deshalb habe er einen harten Cut gemacht, weil es sich nicht gut angefühlt habe. "Ich hatte dann einfach keinen Bock darauf", so Jan.

Beim großen Nachspiel zum Dschungelcamp-Finale wurde es für den Moderator dann besonders heikel. In der Live-Sendung bei RTL sprach Jan ganz offen an, was ihn seit den letzten Tagen beschäftigt hatte: die umstrittenen Aussagen von Gil Ofarim (43) zu seinem Gerichtsverfahren. "Du hast im Camp immer wieder gesagt, du seist freigesprochen, was du nicht warst", stellte Jan klar und ließ damit keinen Zweifel an seiner Haltung. Das Publikum belohnte diese Offenheit mit Applaus. Juristisch gesehen habe es eben keinen Freispruch gegeben, sondern nur eine Einstellung des Verfahrens nach einem Deal. Gil räumte schließlich ein, dass seine Wortwahl "unglücklich" gewesen sei. Der Sänger erklärte dies mit dem Stress und der Erschöpfung im Camp. "Ich habe nicht irgendwie versucht, irgendwas umzudrehen oder irgendwas zu säen", versicherte Gil vor laufenden Kameras.

ActionPress Jan Köppen, Moderator

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungelcamp, Januar 2026

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow