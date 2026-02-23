"Straßenkatze": So rebellisch war Leni Klum als Teenager

Heidi Klum (52) hat bei der Premiere von "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" im Beisein von Promiflash überraschende Einblicke in die rebellische Phase ihrer Tochter Leni Klum (21) gegeben. Das Model verriet, dass seine älteste Tochter mit 15 oder 16 Jahren ziemlich widerspenstig war. "Sie war ein Rebell, so mit 15, 16. Sie wollte immer nachts ausbleiben. Wie eine kleine Straßenkatze wollte sie immer nachts um die Häuser ziehen, aber das kann ich nicht machen in L.A. Da kann ich meine Tochter nicht alleine rumlaufen lassen", erklärte Heidi, die per Videocall zu dem Event dazugeschaltet wurde.

Die vierfache Mutter erzählte weiter, dass sie stets genau wusste, wo sich ihre Kinder aufhielten – anders als manche andere Eltern in ihrem Umfeld. "Oft hatte ich auch eine Freundin meiner Tochter hier gehabt und ich musste die Mutter anrufen, weil sie noch ein Sleep-over hatten. Und die Mutter wusste gar nicht, dass ihre Tochter überhaupt bei uns war, die letzten Tage – das war bei mir nie der Fall", berichtete sie. Wenn ihre Kinder auf eine Party gehen wollten, ließ Heidi sogar Security mitfahren, die vor der Tür warten musste. "Das ist Los Angeles. Das geht hier auch ein bisschen heiß her", begründete sie ihre Vorsichtsmaßnahmen. Leni war darüber allerdings nicht erfreut und fragte sich, warum sie nicht bis ein oder zwei Uhr Party machen durfte, wie ihre Freundinnen.

Bereits vor zwei Wochen gewährte Heidi gemeinsam mit Leni und Henry (20) im Magazin Gala einen ehrlichen Blick hinter ihre Familienkulissen. Damals verriet Henry im Interview: "Sie ist manchmal die uncoolste, manchmal die coolste Person der Welt." Auch Leni sprach offen darüber, wie normal es für sie sei, wenn ihre Mutter selbstbewusst auf dem roten Teppich posiere. "Wir sind mit einer Mutter aufgewachsen, die ihren Körper liebt und ihn nicht versteckt", sagte sie damals. Die Model-Mama wurde von ihren Kindern als liebevoll, empathisch und sehr extrovertiert beschrieben. Im selben Gespräch betonte Heidi voller Stolz, wie eigenständig Leni und Henry mittlerweile durchs Leben gehen. "Sie setzen mich nicht bei jeder E-Mail in Kopie, und sie rufen mich auch nicht bei jedem Angebot an", erklärte sie.

Getty Images Leni Klum im September 2025 in München

action press / Dede / BACKGRID Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou