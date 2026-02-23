Auch Hühnchen: Darum hat Erna Klum immer Essen in Handtasche

Bei der Premiere von "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" wurde schnell deutlich, dass nicht nur das Model selbst für Gesprächsstoff sorgt. Heidi Klum (52) verriet im Beisein von Promiflash, dass ihre Mutter Erna Klum (82) in der Doku zum heimlichen Star avanciert ist. "Sie nimmt kein Blatt vor den Mund", erklärte die Laufstegberühmtheit über ihre Mama, die mit ihren direkten Sprüchen in der Show für jede Menge Lacher sorgt und damit die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Besonders ihre Enkel Leni (21) und Henry (20) haben offenbar großen Spaß an Omas ganz besonderer Angewohnheit, die in der Doku zur Sprache kommt.

Leni verriet in der Show nämlich eine amüsante Eigenart ihrer Großmutter: "Oma rollt immer Essen in eine Serviette und packt es in ihre Tasche für später." Bruder Henry ergänzte mit einem Schmunzeln: "Das könnte ein Hühnchenschenkel sein." Die junge Influencerin schwärmte weiter von Erna: "Ich liebe, dass sie immer Süßigkeiten oder vorgekochte Eier in ihrer Tasche dabei hat." Doch hinter dieser kuriosen Gewohnheit steckt ein ernstzunehmender Grund, den Heidi schließlich aufklärte: "Wegen ihres Zuckers, sonst piept ihr Gerät." Erna muss demnach ihren Blutzuckerspiegel stabil halten, weshalb ihre Handtasche stets mit Snacks gefüllt ist.

In der Dokumentation wird außerdem deutlich, dass Ernas direkte Art nicht nur bei den Enkeln gut ankommt. Heidi selbst schätzt die Ehrlichkeit ihrer Mutter sehr: "Meine Mama sagt genau das, was sie gerade denkt." "Alle um dich herum sagen, was du gerne hören möchtest und ich sage dir, was ich wirklich sehe", erklärt Erna in der Doku. Diese unverblümte Offenheit macht die 82-Jährige zu einer besonderen Figur im Leben des ehemaligen Victoria's Secret-Engels und seiner Familie.

Imago Heidi Klum mit ihrer Mutter Erna beim Heidi-Fest in München

Instagram / heidiklum Erna Klum und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tochter Leni und Mutter Erna