Showrunner enthüllt Twist: Darum endet "Tell Me Lies" abrupt

Die Hulu-Serie "Tell Me Lies" geht nach drei Staffeln zu Ende. Kurz bevor die letzte Folge der dritten Staffel auf der Streamingplattform veröffentlicht wurde, gab Showrunnerin Meaghan Oppenheimer die überraschende Wendung bekannt: Was bisher als Staffelfinale geplant war, dient nun als Serienfinale. "Nach drei großartigen Staffeln von 'Tell Me Lies' wird die heutige Episode das Serienfinale sein", schrieb sie auf Instagram. Die Showrunnerin erklärte, dass dies immer das Ende gewesen sei, das sie und ihr Autorenteam im Kopf gehabt hätten. Obwohl die großartige Resonanz auf die aktuelle Staffel sie dazu inspiriert habe, zu prüfen, ob es eine weitere Möglichkeit gebe, die Geschichte fortzusetzen, hätten sie letztendlich das Gefühl gehabt, dass die Serie ihr natürliches Ende erreicht habe.

Gegenüber Deadline begründete Meaghan ihre Entscheidung ausführlicher. Sie habe viele Gespräche mit ihren Autoren geführt und festgestellt, dass eine Fortsetzung schwierig wäre. Lucy sei nicht mehr auf der Uni, die meisten Charaktere würden das College verlassen, an verschiedenen Orten leben und nicht in derselben Branche arbeiten. "Es gibt nicht viel, was sie verbindet", erklärte die Showrunnerin. Eine weitere Staffel hätte die Serie komplett neu erfinden müssen, was sie nicht wollte. Auch die Tatsache, dass die Darsteller das Ende liebten, habe ihr viel Frieden gegeben. Hauptdarstellerin Grace Van Patten (29) bezeichnete das Finale gegenüber dem Magazin als "bittersüß" und zeigte sich glücklich darüber, dass die Serie eine vollständige Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende erzählen konnte.

Bereits Meaghans Ehemann Tom Ellis (47), der in der zweiten Staffel einen Professor spielte, hatte angedeutet, dass die dritte Staffel die letzte sein würde. Die Schauspielerin ist bereits mit neuen Projekten beschäftigt. Sie arbeitet an einer Serie über dunkle und verdrehte Beziehungen, die sich diesmal um erwachsene Geschwister und deren Verstrickungen dreht. "Ich möchte ein Familiendrama machen, das sich genauso scharf, verdreht und süchtig machend anfühlt wie 'Tell Me Lies'", verriet sie. Ihr geplantes Projekt "Second Wife" mit Emma Roberts (35) und Tom Ellis wurde bei Hulu zwar nicht für eine Staffel bestellt, könnte aber in Zukunft als Film umgesetzt werden. "Ich sage immer, ich bin eine perverse Nora Ephron", scherzte Meaghan über ihren Stil.

Getty Images Der Cast von "Tell Me Lies", September 2024

Getty Images Grace Van Patten 2026

Getty Images Tom Ellis und Meaghan Oppenheimer