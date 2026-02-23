Jan Köppen konfrontiert Gil Ofarim wegen Dschungel-Eklat

Beim großen Nachspiel zum Dschungelcamp-Finale wird es plötzlich sehr persönlich: Moderator Jan Köppen (42) nutzt die Live-Sendung bei RTL, um sich direkt an Dschungelkönig Gil Ofarim (43) zu wenden. Vor laufenden Kameras spricht Jan das an, was ihm seit dem Camp keine Ruhe lässt: Gils Aussagen rund um sein Gerichtsverfahren. Besonders ein Satz aus Tag 15 beschäftigt ihn: Im Gespräch mit Mitcamperin Simone Ballack (50) hatte Gil behauptet: "Ich bin nicht verurteilt. Ich bin nicht vorbestraft. Ich bin freigesprochen." Genau an dieser Wortwahl reibt sich der Moderator nun – und macht im Wiedersehen unmissverständlich klar, dass er Antworten will.

In der Show erklärt Jan, er habe sich nach der Staffel geärgert, dass er bestimmte Aussagen im Camp nicht direkt eingeordnet habe. "Da ist mir vor allem in Erinnerung, dass du immer wieder Andeutungen gemacht hast, dass du gesagt hast, du seist freigesprochen, was du nicht warst", stellte Jan klar und erhielt dafür Applaus vom Studiopublikum. Denn juristisch gab es keinen Freispruch, sondern eine Einstellung des Verfahrens nach einem Deal – Gil wurde nicht verurteilt, ist nicht vorbestraft, kann aber eben nicht von einem Freispruch sprechen. Auch die von Gil im Camp erwähnte "Verschwiegenheitsverpflichtung", die es in dieser Form nicht gegeben haben soll, spricht Jan an. "Du, würde ich jetzt behaupten, weißt doch, im juristischen Sinne – musstest dich ja auch zwei Jahre damit beschäftigen – was das heißt, oder?", fragt der Moderator nach. Gil räumt schließlich ein: "Es war eine unglückliche Wortwahl, das gebe ich zu", und verweist auf Hunger, Müdigkeit und Erschöpfung im Camp.

Als Jan dann nachhakt: "Wolltest du Zweifel säen, an dem, was da passiert ist?", betont der Sänger laut RTL: "Ich habe nicht irgendwie versucht, irgendwas umzudrehen oder irgendwas zu säen." Jan ließ sich davon jedoch nicht vollständig überzeugen und betonte: "Aber es wirkte so." Der Moderator nutzte die Gelegenheit, um eine wichtige Botschaft zu vermitteln: "Das ist mein Blick da drauf: Diese Öffentlichkeit bringt eine große Verantwortung mit sich. Die bringt auch eine Macht mit sich und in dem Fall ist das ein riesengroßes Machtgefälle." Gil selbst versicherte, dass er nicht versucht habe, "irgendwas umzudrehen oder irgendwas zu säen". Der Sänger, der Vater von zwei Kindern ist, hatte sich nach dem Skandal um die falsche Antisemitismus-Anschuldigung gegen einen Hotelmitarbeiter für das Dschungelcamp entschieden und dort schließlich die Krone geholt.

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt nach der Rückkehr der Dschungelcamp-Kandidaten, 11. Februar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungelcamp, Januar 2026