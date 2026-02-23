"Mein Halt": Melissa Damilia trauert um ihren geliebten Hund

Realitystar Melissa Damilia (30) muss einen schweren Verlust verkraften. Die 29-Jährige hat vor wenigen Tagen auf Instagram den Tod ihres geliebten Hundes Bubsi verkündet und gewährte ihren Followern in einem emotionalen Post Einblick in ihre Trauer. Zehn Jahre lang war der Vierbeiner ihr treuer Begleiter – beim Zähneputzen, beim Fernsehen auf dem Sofa und sogar beim Autofahren. "Und zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich verloren und auch allein. Zehn Jahre mit dir waren das Schönste, was ich haben durfte – und trotzdem waren sie zu kurz", schrieb sie auf der Plattform. Sie hoffe, dass Bubsi nun "dort oben" wieder frei rennen könne – ohne Schmerz und mit all der Leichtigkeit, die er verdient habe.

Wenige Tage später meldete sich Melissa erneut auf Instagram zu Wort und bedankte sich bei ihren Followern für die zahlreichen Nachrichten voller Mitgefühl. "Damit ihr vielleicht etwas versteht, warum diese Trauer für mich so intensiv ist: Er hat mich zehn Jahre begleitet. Zehn Jahre Alltag, zehn Jahre Konstante", erklärte die Influencerin. Sie habe sich die vergangenen Tage bewusst zurückgezogen, um den Verlust zu verarbeiten. "Ich wollte mich eigentlich nicht mehr weinend hier zeigen, aber Trauer ist nicht ordentlich und nicht planbar", gab sie ehrlich zu und fügte hinzu, dass diese Wellen zur Trauer dazugehören würden. Vielleicht helfe es ja jemandem da draußen, der gerade auch trauere.

Für Melissa war Bubsi weit mehr als nur ein Haustier. "Viele von euch wissen, dass es familiär für mich nicht immer leicht war – und er war in all dem einfach mein sicherer Ort. Meine Routine. Mein Halt", schrieb sie in ihrem Post. In ihrem ersten Beitrag zum Abschied von ihrem Vierbeiner beschrieb sie detailliert, welche gemeinsamen Momente ihr nun fehlen: Wie sich Bubsi beim Zähneputzen auf die Badematte legte und auf sie wartete, wie er sich unter ihren Stuhl stellte, damit sie ihm mit dem Fuß den Bauch kraulen konnte und wie er abends selbstverständlich vor dem Bett stand, als würde er sagen: "Komm, wir gehen jetzt schlafen."

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia mit ihrem Hund Bubis.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, "Die Bachelorette" 2020

RTL / Markus Hertrich Melissa, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023