"Taxi Driver": Schwester doubelte Sexszene für Jodie Foster

Jodie Foster (63) war erst zwölf Jahre alt, als sie in dem Film "Taxi Driver" die Rolle einer jungen Prostituierten spielte. Für die sexuell anzüglicheren Szenen stand die Schauspielerin jedoch nicht selbst vor der Kamera – stattdessen sprang ihre ältere Schwester Connie als Body Double ein. Wie Jodie jetzt im Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend" verriet, war es ihre Mutter, die damals vorschlug, dass Connie die Szenen übernehmen sollte. Der Grund dafür: Das Schulamt hatte begonnen, genauer darauf zu achten, welche Rollen Kinder in Filmen übernahmen. "Das Schulamt hatte Bedenken bei der Vorstellung, dass junge Kinder erwachsenere Rollen spielen. Sie waren besorgt, dass wir irgendwie verwirrt darüber sein könnten, wer wir sind", erklärte die Schauspielerin.

Das Schulamt wollte Jodie nur dann eine Arbeitsgenehmigung ausstellen, wenn sie als "kompetent" eingestuft wurde. Um eine Einigung zu erzielen, musste die Produktion zustimmen, für "sexuell anzügliche" Szenen ein Double zu verwenden. Da Connie über 18 war und eine ähnliche Statur wie Jodie hatte, schlug ihre Mutter vor, dass die ältere Schwester am Set des Martin-Scorsese-Films einspringen sollte. Jodie selbst fand die Szenen, darunter eine, in der ihre Figur Iris sich bis über die Schultern entblößt, und eine andere, in der sie einen Reißverschluss öffnet, nicht "sehr anzüglich". Connie erinnerte sich in einem Interview mit der New York Times 2011 daran, dass ihre Schwester am Set von "Taxi Driver" "ganz erwachsen" ausgesehen habe. "Sie sieht aus wie ich, obwohl wir sieben Jahre Altersunterschied haben", sagte sie damals.

Für Jodie war es "schön", ihre Schwester am Set dabeizuhaben, auch wenn solche Situationen für ihre Familie nichts Ungewöhnliches waren. Ihr Bruder war als Kind ebenfalls Schauspieler gewesen, weshalb sich die Dreharbeiten für sie wie eine Familienangelegenheit anfühlten, wie sie im Podcast erzählte. Jodie begann ihre Karriere bereits im Alter von drei Jahren und wurde später mit zwei Oscars ausgezeichnet – unter anderem für ihre Rolle in "Das Schweigen der Lämmer". Sie ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet neben ihrer Schauspielkarriere auch als Regisseurin und Produzentin.

Frederick M. Brown/Getty Images Jodie Foster bei der Filmvorführung von "Sully" in Los Angeles

Imago JODIE FOSTER UND IHRE SCHWESTER CONNIE

Getty Images Jodie Foster bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills