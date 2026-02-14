Nach Diagnose Brustkrebs: Beverley Callard gibt ein Update

Beverley Callard meldet sich direkt aus dem Krankenhaus bei ihren Fans: Die "Coronation Street"-Legende bereitet sich aktuell auf ihre Brustkrebsoperation vor und hat am Mittwoch, dem 11. Februar, ein emotionales Update auf Instagram geteilt. Im Video sitzt die 68-Jährige auf ihrem Krankenhausbett, neben ihr Hund Arthur, der seinen Kopf kaum von ihren Beinen nimmt. Beverley erklärt ihren Followern, dass ihre Lymphknoten und Lymphdrüsen getestet werden und sie die Ergebnisse in der kommenden Woche erhalten soll. Trotz der ernsten Situation wirkt die Schauspielerin erstaunlich gelöst und betont: "Alles ist wirklich gut bisher."

In dem Clip lächelt Beverley in die Kamera: "Vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten, ihr seid wirklich unglaublich." Sie berichtet, dass die Ärzte aktuell weitere Untersuchungen durchführen und sie am 20. Februar zur Operation wieder im Krankenhaus sein wird. Besonders beeindruckt zeigt sich die Kultdarstellerin von der Stimmung auf der Station: Viele andere Patientinnen seien in einer ähnlichen Lage wie sie, dennoch erlebe sie alle als "positiv und gut gelaunt". Gemeinsam halte man zusammen, beschreibt die TV-Bekanntheit das Miteinander.

In der "Late Late Show" hatte Beverley während eines Gesprächs mit dem irischen Moderator Patrick Kielty vor wenigen Tagen erzählt, dass der Brustkrebs sehr früh entdeckt worden sei. Die Diagnose kam, bevor sie in Dublin ihre erste Szene für die irische Soap "Fair City" drehen wollte. Die Schauspielerin, die vielen Fans als Liz McDonald aus "Coronation Street" vertraut ist, steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht und teilt private Themen wie ihre Gesundheit inzwischen ganz bewusst offen mit dem Publikum.

Imago Beverley Callard bei der Premiere von "A Bit of Light", London 2022

Imago Beverly Callard mit ihrem Ehemann Jon McEwan bei der ITV Palooza, London 2021

Getty Images Beverley Callard im März 2012 in Manchester

