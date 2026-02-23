"Married at First Sight"-Star Susie Bradleys Baby ist da

Susie Bradley und Todd Carney (39) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das verkünden die beiden stolz in einem Instagram-Post. "Unser zweiter Sohn, King Daryl Carney, geboren am 22. Februar 2026 um 16:50 Uhr an der Gold Coast", schreibt die "Married at First Sight"-Bekanntheit stolz zu Fotos, die sie und den Rugby-Profi kurz nach der Entbindung mit ihrem Nachwuchs im Arm zeigen. Für das Paar ist es bereits der zweite Sohn. Im März 2021 wurden sie Eltern des kleinen Lion. Susie brachte zudem ihre Tochter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

Die ungewöhnliche Namenswahl für das neueste Familienmitglied ist kein Zufall, wie Susie in ihrem Post weiter erklärt. "Ein Name, der für Stärke, Selbstvertrauen und Führungsqualitäten steht. Mögest du immer zu dir selbst stehen, mit Liebe führen und wissen, wie sehr du geschätzt wirst", richtet sie eine emotionale Botschaft an ihr Baby. Geliebt werde der kleine King vor allem von seinen Eltern und Geschwistern: "Du bist zusammen mit deiner Schwester und deinem Bruder unsere ganze Welt. Es wird keinen einzigen Tag geben, an dem wir nicht unendlich dankbar dafür sind, mit euch allen gesegnet zu sein."

Der Weg zum zweiten Kind war für Susie und Todd alles andere als einfach. Baby King entstand durch künstliche Befruchtung. Das erzählte sie in dem Post, in dem sie ihre Schwangerschaft verkündete. Der Clip zeigte Ausschnitte aus Susies IVF-Reise. Unter anderem hielt sie fest, wie sie sich regelmäßig Spritzen setzen und zur Untersuchung in eine spezielle Klinik musste. Schließlich zeigt das Video den Moment, in dem das Paar die frohe Botschaft erhielt, dass sie ein Kind erwarten. "Mit ein wenig Durchhaltevermögen und ganz viel Liebe haben wir dich endlich bekommen", schrieb die Australierin.

Instagram / thesusiepearlclinic Todd Carney und Susie Bradley mit ihrem zweiten Sohn King, Februar 2026

Instagram / thesusiepearlclinic Susie Bradley mit ihrem Baby

Instagram / C7_NAG1pbyE Susie Bradley und Todd Carney im Juni 2024

