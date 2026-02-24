Bald startet letzte "Heartbreak High"-Staffel auf Netflix

Die Fans von "Heartbreak High" können sich auf neue Folgen freuen. Am 25. März veröffentlicht Netflix weltweit die dritte Staffel des Teenagerdramas. Doch es gibt auch eine traurige Nachricht: Die neuen Episoden markieren gleichzeitig das Ende der Serie, wie Fernsehserien.de berichtet. Hauptdarstellerin Ayesha Madon kehrt in ihrer Rolle als Amerie zurück, ebenso wie James Majoos als Darren und Chloe Hayden als Quinni. Seit der Veröffentlichung der zweiten Staffel sind fast zwei Jahre vergangen, mehr als ein Jahr liegt auch der Abschluss der Dreharbeiten zurück.

In der finalen Staffel bereiten sich Amerie und ihre Freunde auf ihren Schulabschluss vor und stehen damit an der Schwelle zum Erwachsenenleben. Doch der Übergang gestaltet sich schwieriger als gedacht: Ein aus Rache geplanter Streich läuft gefährlich schief und stellt die Clique vor eine große Herausforderung. Ein Geheimnis muss unter allen Umständen bewahrt werden, denn sollte es auffliegen, drohen den Jugendlichen ernste Konsequenzen.

Die Geschichte von "Heartbreak High" dreht sich um Amerie, die als Außenseiterin an ihrer Schule gilt. Nachdem sie in der ersten Staffel ein aufwendiges Diagramm an eine Schulwand gezeichnet hatte, aus dem hervorging, wer bereits mit wem zusammen war, wurde sie von ihren Mitschülern verachtet. Durch diesen Vorfall kam sie jedoch in Kontakt mit Quinni und Darren, die ebenfalls nicht zu den beliebten Schülern gehören. Das Reboot der australischen Originalserie mit dem gleichen Titel wurde von Hannah Carroll Chapman entwickelt und feierte seine Premiere im September 2022 auf Netflix.

Imago Gemma Chua-Tran, Bryn Chapman Parish und Ayesha Madon in "Heartbreak High", Staffel 2

Getty Images Cast von "Heartbreak High" bei der Netflix-Vorführung der 2. Staffel in Sydney

Imago Der Cast von "Heartbreak High" in Staffel 2, Episode 202