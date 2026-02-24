Spitze gegen Ex-Frauen: Nur dann würde Oli Pocher heiraten

Oliver Pocher (48) hat in den vergangenen Jahren bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich gebracht – zunächst mit Sandy Meyer-Wölden (42), später mit Amira Aly (33). Nun äußerte sich der Comedian am Rande des Deutschen Filmballs in München gegenüber der Zeitschrift Neue Post zu der Frage, ob er sich überhaupt noch eine weitere Hochzeit vorstellen kann. Die Antwort des Familienvaters fällt dabei ziemlich eindeutig aus: Aktuell glaube er eigentlich nicht mehr daran, noch einmal zu heiraten. Ein weiteres Jawort schließt der Kölner aber nicht gänzlich aus – allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen, die auch als klare Spitze gegen seine Ex-Frauen verstanden werden können.

"Es müsste schon eine Frau sein, bei der ich auch noch etwas erben kann. Es muss jetzt auch mal in die andere Richtung gehen", macht Oliver mit einem Augenzwinkern deutlich. Sein Ziel sei es, künftig mal selbst zu profitieren und nicht immer nur seine jeweilige Ex-Frau. Eine neue Partnerschaft ist aber vorerst nicht in Sicht. Stattdessen hat der fünffache Vater eine andere Lösung gefunden: Derzeit wohnt sein Kumpel Pietro Lombardi (33) bei ihm. "Mit Männern ist es viel einfacher", meint der Comedian. Die beiden teilten ein ähnliches Schicksal als Patchwork-Väter, das habe sich so ergeben, und nun würden sie das Beste daraus machen, erklärt er weiter.

Doch nicht nur privat verbringen die beiden Männer aktuell viel Zeit miteinander – auch beruflich schmieden sie gemeinsame Pläne. So hatten Oliver und Pietro vor wenigen Tagen auf Instagram ihr erstes gemeinsames Live-Event angekündigt. Am 26. März 2026 wollen sie mit ihrem Podcast auf die Bühne der Flora in Köln gehen. Damit wird nicht nur der Podcast verlängert, sondern erhält auch einen komplett neuen Namen. "Es ist soweit... Pietro und ich machen unseren ersten Live-Event. Wir werden nicht nur unseren Podcast verlängern, sondern auch dem Ganzen einen neuen Namen geben. Außerdem gibt's Comedy, Talk und Musik... LIVE!", schrieb der Comedian in seinem Post.

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln