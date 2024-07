Was machen die Stars der TV-Serie "Lizzie McGuire" heute?

Von 2001 bis 2004 begeisterte die TV-Show Lizzie McGuire weltweit die Fans. Mittlerweile ist es über 20 Jahre her, dass die Zuschauer den Teenie-Alltag der Protagonistin Lizzie vor den Fernsehbildschirmen mitverfolgen konnten. Doch was machen die Serienstars heute? Promiflash zeigt euch, wie es mit den Schauspielern nach "Lizzie McGuire" weiterging! Die Karriere der Lizzie-Darstellerin Hilary Duff (36) nahm nach der Show so richtig an Fahrt auf: Sie spielte unter anderem bei "A Cinderella Story", "The Perfect Man" und Gossip Girl mit. Auch folgte sie ihrer zweiten Leidenschaft der Musik. Zuletzt durften Fans Hilary in "How I Met Your Father", einem Spin-off der Erfolgsserie How I Met Your Father, sehen. Aber auch privat tat sich so einiges bei der Schauspielerin: Vier Jahre lang war sie mit Mike Comrie (43) verheiratet, mit dem sie Söhnchen Luca auf der Welt begrüßen durfte. Drei Jahre nach der Trennung heiratete Hilary 2019 Ehemann Nummer zwei: Matthew Koma. Mit ihm teilt sie die gemeinsamen Töchter Banks, Mae und Townes.

Bei Adam Lamberg (39), der in der Serie Hilarys besten Freund Gordo darstellte, sah es hingegen anders aus: Bereits 2008 gab er die Schauspielerei auf und arbeitete seitdem unter anderem in einem Kunst- und Kulturzentrum in Manhattan. Miranda-Darstellerin Lalaine Vergara-Paras (37) spielte nach "Lizzie McGuire" unter anderem in "Easy A", "Off the Clock", "Her Best Move" und "Promised Land" mit, auch veröffentlichte sie eigene Musik. Drei Jahre nach dem Ende der Show sorgte Miranda jedoch mit negativen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit: Wegen des Besitzes von Methamphetamin wurde die Schauspielerin verhaftet und angeklagt. Daraufhin bekannte sie sich für schuldig und absolvierte im Rahmen ihrer Einigung ein Drogenrehabilitationsprogramm.

Auch Hilarys Serienbruder Jake Thomas (34) zog es nach "Lizzie McGuire" wieder vor die Kamera: Der Matt-McGuire-Darsteller spielte unter anderem in Produktionen wie "Cory in the House", "Storytellers" und "The Secret Life of the American Teenager" mit. Heute arbeitet er als Fotograf, Regisseur und Synchronsprecher. Hallie Todd (62), die Hilarys Serienmutter Jo darstellte, zog sich nach der Erfolgsserie aus dem Schauspielbusiness zurück – sie arbeitet heute als Strafverteidigerin. Bereits seit 1991 ist Hallie mit dem Schauspieler Glenn Withrow verheiratet. Die beiden teilen eine gemeinsame Tochter. Robert Carradine (70), der als Lizzies Vater Sam vor der Kamera stand, spielte anschließend Rollen in "Django Unchained" und Law & Order. Auch privat tat sich so einiges bei Robert: 1990 heiratete er seine Partnerin Edie Mani – doch trotz drei gemeinsamer Kinder zerbrach die Ehe 2018.

Getty Images Lalaine Vergara-Paras und Adam Lamberg im Februar 2002

Getty Images Robert Carradine, Schauspieler

