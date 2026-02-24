Unter diesen Bedingungen Jessie Buckley wäre gern Bond-Girl

Jessie Buckley (36) könnte sich vorstellen, im nächsten James-Bond-Film mitzuspielen – allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Die Schauspielerin, die zuletzt für ihre Rolle in "Hamnet" mit einer BAFTA-Nominierung ausgezeichnet wurde, verrät jetzt im "Happy Sad Confused"-Podcast, dass sie für eine Rolle als Bond-Girl zur Verfügung stehen würde, wenn zwei wichtige Bedingungen erfüllt werden. Zum einen müsste der Film in ihrer Heimat Irland gedreht werden. Zum anderen würde sie nur zusagen, wenn ihr Landsmann Paul Mescal (30) die Rolle des legendären Geheimagenten übernimmt. "Ja bitte. Solange ich das Bond-Girl sein kann und wir es in Irland spielen lassen können", erklärt Jessie auf die Frage, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit Regisseur Denis Villeneuve (58) bei einem Bond-Film vorstellen könne.

Die Schauspielerin gilt seit ihrem Triumph bei den Golden Globes, wo sie die Auszeichnung als beste Darstellerin entgegennehmen durfte, als eine der Favoritinnen für eine mögliche Bond-Girl-Rolle. In einem separaten Interview mit Deadline sprach Jessie auch über ihre persönliche Sicht auf die Liebe und gab zu: "Ich glaube, Liebe ist beängstigend. Ich hatte einen Großteil meines Lebens Angst vor der Liebe." Es habe eine "lange Zeit" gedauert, bis sie verstanden habe, was Liebe überhaupt für sie bedeute. "Manchmal ist Liebe auf den ersten Blick zu sehr eine Projektidee... man kann nicht einfach eine Mahlzeit zubereiten. Man muss sie kochen", philosophierte sie weiter.

Beruflich läuft es für Jessie derzeit hervorragend. Neben ihrer gefeierten Darstellung in "Hamnet" ist sie auch in "The Bride" an der Seite von Christian Bale (52) zu sehen. Für ihre schauspielerische Leistung erhielt sie Nominierungen sowohl bei den Academy Awards als auch bei den diesjährigen BAFTA Film Awards. Während Jessie über eine mögliche Rolle im Bond-Franchise spricht, werden die Spekulationen um die Nachfolge von Daniel Craig (57), dessen Bond in "Keine Zeit zu sterben" sein Ende fand, immer intensiver. Neben Paul wird auch über Schauspieler wie Jacob Elordi (28), Aaron Taylor-Johnson (35) und zuletzt Callum Turner (36) als mögliche Kandidaten für die Rolle des Geheimagenten 007 spekuliert.

Getty Images Jessie Buckley bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons Hotel Los Angeles, 10. Januar 2026

Getty Images Paul Mescal und Jessie Buckley zur "Hamnet"-Fotoausstellung in der Tristan Hoare Gallery in London, Dezember 2025

Imago Jessie Buckley als The Bride im Warner-Bros.-Film "The Bride" (2026)