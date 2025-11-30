Paul Mescal: Kein Ritual zum Abschalten nach Drehschluss

Paul Mescal (29) gewährte kürzlich bei der Premiere seines neuen Films "Hamnet" in New York Einblicke in die Dreharbeiten zu den emotionalen Szenen des Dramas. Der Schauspieler, der den legendären Dramatiker William Shakespeare (†52) verkörpert, sprach im Interview mit Us Weekly über intensive Momente: "Natürlich gab es einige sehr intensive Szenen, die wir drehen mussten, aber ich habe nichts getan, um abzuschalten." Und weiter: "Ich habe kein Ritual, abends nach Hause zu kommen – ich sollte es wahrscheinlich haben, aber ich tue es nicht. Mir fällt einfach nichts ein, was ich tun würde." Neben Mescal wird die Tragödie um Shakespeares Familie durch Jessie Buckley, die seine Frau Agnes spielt, zum Leben erweckt. Der Film, der auf dem Roman von Maggie (48) O’Farrell basiert, startet am 26. November in den Kinos.

Die Regisseurin Chloé Zhao betonte, wie stark sie den preisgekrönten Roman für die Leinwand angepasst hat. Sie habe sich für eine schlankere und linearere Erzählweise entschieden, um die Charaktere von Shakespeare und seiner Familie klarer herauszuarbeiten. Jessie Buckley betonte: "Es war emotional, diesen so erfüllten Raum zu verlassen, und ich war so dankbar dafür, dass Chloe mich gebeten hatte, Teil dieser Geschichte zu sein und die Geschichte dieser Frau zu erzählen." Neben ihren bisherigen Erfolgen wird Jessie bald in einem neuen Projekt mit Maggie Gyllenhaal zu sehen sein, während Paul schon mit einem weiteren Projekt für Schlagzeilen sorgt: Er wird in einer mehrteiligen Biopic-Serie Sir Paul McCartney (83) darstellen.

Für diese Verfilmung über die Beatles, die 2028 veröffentlicht werden soll, durfte Paul den Musiker sogar persönlich kennenlernen. Er beschrieb das Treffen mit dem ehemaligen Beatle als eine unvergessliche Erfahrung. Neben Paul sind Stars wie Saoirse Ronan (31) als Linda McCartney und Joseph Quinn (31) als George Harrison (†58) Teil des Projekts. Für Paul stehen große Herausforderungen an, denn er wird nicht nur McCartney spielen, sondern auch selbst singen. In einem früheren Interview äußerte sich der Schauspieler über seinen rasanten Aufstieg: Innerhalb weniger Jahre wurde er von einem aufstrebenden Star zu einem der gefragtesten Talente Hollywoods und nutzt nun jede Chance, seine Vielseitigkeit als Schauspieler unter Beweis zu stellen.

Getty Images Paul Mescal im Dezember 2024

Getty Images Jessie Buckley bei der Premiere von "Hamnet"

Getty Images Paul Mescal um November 2024