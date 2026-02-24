David Beckhams Freund Dave Gardner teilt gegen Brooklyn aus

Dave Gardner schaltet sich auf subtile Weise in den Beckham-Zoff ein – und setzt dabei einen gekonnten Seitenhieb gegen Brooklyn Peltz-Beckham (26). Der beste Freund von David Beckham (50) gratulierte am Wochenende in einer Instagram-Story zum Geburtstag von Cruz Beckham (21) und teilte dazu ein Foto, auf dem er gemeinsam mit Marc Anthony (57) und Cruz posiert. Die Aufnahme stammt aus der Taufzeremonie 2022 in der Holy Trinity Church in Chipping Norton, bei der Dave und Marc als Paten an Cruz' Seite standen. Zu dem Bild schrieb Dave: "Hab einen großartigen Tag, Kumpel. Liebe dich, Cruzie." Weil Marc im Streit um Brooklyns Vorwürfe gegen seine Eltern eine Schlüsselrolle einnimmt, liest sich der Post als klare Positionierung von Dave.

Marc ist seit vielen Jahren ein enger Vertrauter von David und Victoria Beckham (51) und war 2022 nicht nur bei Cruz' Taufe, sondern auch bei Brooklyns luxuriöser Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) in Palm Beach dabei. Der Musiker trat dort als Geschenk an das Brautpaar auf – und geriet später mitten in den Familienwirbel. Brooklyn warf seiner Mutter später in einem langen Instagram-Post vor, seinen ersten Tanz mit Nicola "gekapert" zu haben, nachdem Marc ihn auf die Bühne gerufen und dann statt der Braut Victoria zum Tanzen aufgefordert haben soll. Laut britischen Medienberichten habe Marc dabei sogar von der "schönsten Frau im Raum" gesprochen, woraufhin Nicola unter Tränen den Saal verlassen haben soll. In einem Interview mit The Hollywood Reporter betonte Marc jedoch: "Sie sind eine wunderbare, wunderbare Familie. Ich kenne sie, seit bevor die Kinder geboren wurden. Ich bin Cruz' Patenonkel. Ich bin der Familie wirklich sehr nah. Aber ich habe nichts zu dem zu sagen, was dort passiert ist. Es ist äußerst bedauerlich, wie es sich entwickelt – aber so, wie es dargestellt wird, ist es kaum die Wahrheit."

Dave ist seit seiner gemeinsamen Zeit mit David im Jugendteam von Manchester United eng mit den Beckhams verbunden – die beiden kennen sich seit ihrem 14. Lebensjahr. Er war Trauzeuge bei Davids Hochzeit im Jahr 2003 und wurde später zum Paten von Cruz ernannt. Auf der Geburtstagsfeier von Cruz im The Maine Mayfair in London fehlte Brooklyn erneut. Während David, Victoria, Romeo (23), Harper (14) sowie Cruz' Freundin Jackie Apostel gemeinsam feierten, war Brooklyn in Miami, Florida, wo er sein eigenes Food-Festival veranstaltete. David hatte zu Cruz' Geburtstag einen emotionalen Tribut gepostet und seinen Sohn als "freundlich, rücksichtsvoll und seiner Familie, seinen Freunden und allen um ihn herum gegenüber äußerst loyal" beschrieben – Worte, die viele als Seitenhieb gegen Brooklyn interpretierten.

Instagram / davidgardner Dave Gardner und David Beckham beim "Oasis"-Konzert, 2025

Instagram / davidgardner Dave Gardner gratuliert Cruz Beckham zum Geburtstag, Februar 2026

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

