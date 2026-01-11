Glitzer und Glam: Hollywood-Stars erobern BAFTA Tea Event

Glanz und Glamour in Beverly Hills: Am 10. Januar verwandelte die BAFTA Tea Party im Four Seasons Hotel Los Angeles den roten Teppich in ein Laufsteg-Spektakel. Mit dabei: Gwyneth Paltrow (53), Kate Hudson (46), Teyana Taylor (35), Aimee Lou Wood (31) und weitere Lieblinge aus Film und Fernsehen, die gemeinsam die stärksten Schauspielleistungen der Saison feierten. Während die Gäste bei Tee und Talks auf die BAFTA Film Awards einstimmten, sorgten spektakuläre Looks für Blitzlichtgewitter. Zwischen Tee, Sektgläsern und Blitzlichtgewitter mischen sich Fernseh- und Kinostars, die sich in Los Angeles treffen, bevor die BAFTA Film Awards im Februar in London verliehen werden.

Kate Hudson kombiniert eine hochgeschlossene, transparente Bluse in Nudetönen mit hoch taillierten, schwarzen Wide-Leg-Hosen und setzt damit auf eine Mischung aus Red-Carpet-Glamour und moderner Lässigkeit. Gwyneth Paltrow bleibt ihrem klaren, minimalistischen Stil treu und erscheint in scharf geschnittenen, schwarzen Lagen mit weißen Akzenten, die an klassischen Hollywood-Chic erinnern; das Magazin Daily Mail beschreibt sie als "ultra chic" in einem samtigen Blazer-Look. "The White Lotus"-Star Aimee Lou Wood setzt mit einem cremefarbenen, gepunkteten Minikleid und schwarzen Strumpfhosen auf verspielten Retro-Charme. Musikerin und Schauspielerin Teyana Taylor sorgt mit einem skulpturalen, trägerlosen Kleid mit auffälligen Schwarz-Weiß-Federn für einen der dramatischsten Auftritte des Abends. Auch Keri Russell, Alicia Silverstone (49), Ginnifer Goodwin (47), Stacy Martin, Rose Byrne und Rhea Seehorn ergänzen die illustre Runde.

Abseits der Designerkleider schwingt beim BAFTA Tea Event viel persönlicher Hintergrund mit. Gwyneth pflegt seit Jahren enge Freundschaften in der Branche und wirkt auf dem Teppich entspannt, während ihr zurückhaltendes Make-up den Eindruck einer routinierten Hollywood-Insiderin verstärkt. Kate wird immer wieder als Strahlefrau des Abends beschrieben; ihre offene Art und ihr lockeres Lachen sind bei Presseterminen inzwischen so charakteristisch wie ihre Modeauftritte. Teyana, die Karriere zwischen Musik, Film und Mode balanciert, gilt als jemand, der gerne mit Styles spielt und ihre Looks als Verlängerung ihrer künstlerischen Persönlichkeit nutzt.

Getty Images Kate Hudson und Teyana Taylor bei der Bafta Tea Party im Four Seasons Beverly Hills, 10. Januar 2026

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons in Beverly Hills

Getty Images Aimee Lou Wood bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons Los Angeles

Getty Images Bei The Bafta Tea in Los Angeles: Imogen Poots, Rose Byrne, Renate Reinsve und Kristen Stewart