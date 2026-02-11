Jessie Buckley brach sich Zeh bei intensiven Dreharbeiten

Jessie Buckley hat sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "The Bride!" unter der Regie von Maggie Gyllenhaal (48) einen Zeh gebrochen. In einem Interview mit Entertainment Weekly erzählte die Schauspielerin von dem Unfall, der sich in der letzten Drehwoche ereignet hatte. Bei einer Szene, in der Schüsse abgefeuert werden, musste sie mehrere Male rückwärts fallen. Dabei habe sie sich den Zeh überdehnt, was zu der schmerzhaften Verletzung führte. Trotzdem sei sie bereits am folgenden Tag wieder vor der Kamera gestanden: "(...) Und ich musste am nächsten Tag kommen und die Szene drehen, und mein Zeh war so dick wie ein Baum.“

In "The Bride!" spielt Jessie die Hauptrolle an der Seite von Christian Bale (52), dessen einsamer Frankenstein im Chicago der 1930er-Jahre eine revolutionäre Wissenschaftlerin, dargestellt von Annette Bening, aufsucht. Gemeinsam erwecken sie eine getötete junge Frau zum Leben – Jessie Buckleys Figur, die als Frankensteins Braut für überraschende Wendungen sorgt. Laut der Regisseurin warten in dem Film nicht nur unerwartete Romanzen und unkontrollierbare Entwicklungen auf die Zuschauer, sondern auch mitreißende gesellschaftliche Konflikte. Neben Bale und Bening gehören auch Stars wie Peter Sarsgaard (54) und Jake Gyllenhaal (45) zum hochkarätigen Cast.

Jessie Buckley beeindruckt immer wieder durch ihre außergewöhnlichen schauspielerischen Leistungen, was ihr auch bereits zwei Oscar-Nominierungen eingebracht hat. Die Schauspielerin berichtete im Zusammenhang mit ihrer Verletzung augenzwinkernd, dass ihre Rolle "eine kürzere und eine längere Beinseite" haben sollte und der Unfall daher sogar gut ins Bild gepasst hätte. Die Dreharbeiten scheinen geprägt gewesen zu sein von einer intensiven Mischung aus harter Arbeit und spannenden Herausforderungen, die Jessie mit ihrer positiven Einstellung meisterte. Ab dem 5. März 2026 läuft "The Bride!" in den Kinos an.

Getty Images Jessie Buckley beim Hamnet Awards Screening und Q&A im Ham Yard Hotel London, Dezember 2025

Imago Jessie Buckley als The Bride im Warner-Bros.-Film "The Bride" (2026)

Getty Images Maggie Gyllenhaal und Jessie Buckley sprechen bei CinemaCon über "The Bride" in Las Vegas