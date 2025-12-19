Schauspielerin Jessie Buckley ist heimlich Mama geworden

Jessie Buckley hat es bestätigt: Die Schauspielerin ist heimlich Mama geworden – und zwar von einem kleinen Mädchen. Die Nachricht verriet Jessie im Podcast "Modern Love" der New York Times, nachdem sie ihre Schwangerschaft im Frühjahr bei einem Red-Carpet-Auftritt sichtbar gemacht hatte. Die Geburt hielt sie bis jetzt privat, den Namen ihrer Tochter nennt sie nicht. Spannend: Schwanger wurde Jessie nach eigenen Worten nur eine Woche nach Drehschluss von "Hamnet". In dem Film, gedreht in Großbritannien, spielt sie an der Seite von Paul Mescal (29), und genau diese Rolle habe in ihr ein überwältigendes Bedürfnis nach Mutterschaft geweckt.

Im Podcast beschreibt die Irin, wie intensiv sie die Figur Anne Hathaway, die nach dem Tod ihres Sohnes trauert, in sich aufgenommen hat. "Ich bin nicht überrascht, dass ich eine Woche nach dem Dreh schwanger wurde", sagte Jessie der New York Times, "es war ein intensives Bedürfnis, während ich in diesem absoluten Mutter-Ort war." Sie erzählt, dass sie schon während des Drehs begann, über Geburt, Selbstbestimmung und ihre Vorstellungen vom Muttersein nachzudenken. Ihr kleines Mädchen erwähnte sie dabei indirekt, indem sie darüber sprach, welche Lebenslektionen sie ihrer Tochter mitgeben möchte: "Wir haben ein Leben", so Jessie im Podcast, und sie hoffe, ihrem Kind Mut zu vermitteln, "alle Teile" von sich zu leben.

In der "Graham Norton Show", deren neue Folge nun auf BBC One und iPlayer läuft, sprach die Darstellerin erneut über die emotionalen Momente rund um "Hamnet" – ein Film über Liebe, Verlust und Familie, der am 9. Januar in Großbritannien startet. Auch Paul Mescal sprach in den vergangenen Wochen offen darüber, wie sehr ihn die Arbeit an "Hamnet" geprägt hat. Im Gespräch mit E! News verriet der Schauspieler, dass ihm beim Dreh noch bewusster wurde, wie sehr er auf das Umfeld seiner Liebsten angewiesen ist. "Wenn mich der Film etwas gelehrt hat (...), dann, dass man nicht die beste Version seiner selbst sein kann ohne die immense Unterstützung der Menschen um einen herum", sagte Paul. Besonders das Zusammenspiel mit seinen Kollegen während der Dreharbeiten habe ihm gezeigt, wie wichtig echte Verbundenheit im Leben ist.

Getty Images Jessie Buckley beim Photocall zu "Hamnet" im Shakespeare's Globe in London, Dezember 2025

Getty Images Jessie Buckley beim Hamnet Awards Screening und Q&A im Ham Yard Hotel London, Dezember 2025

Getty Images Paul Mescal und Jessie Buckley zur "Hamnet"-Fotoausstellung in der Tristan Hoare Gallery in London, Dezember 2025