Leyla Heiter besorgt: Fremder wollte an ihre Daten gelangen

Für Leyla Heiter (29) wird der Februar zum echten Nervenkrimi: Die Reality-Bekanntheit hat jetzt einen Schockbrief vom Einwohnermeldeamt in ihrem Briefkasten gefunden. In ihrer Instagram-Story zeigt die Ehefrau von Mike Heiter (33) das Schreiben, in dem von einem "unberechtigten Abruf ihrer Personendaten" die Rede ist. Demnach soll im Januar 2026 eine fremde Person versucht haben, über ein Kundenportal an ihre Adresse zu kommen. "WTF, was ist das denn?", kommentiert Leyla das Dokument sichtlich irritiert und macht damit deutlich, wie sehr sie die Nachricht verunsichert.

In dem Brief, den Leyla ihren Followern präsentiert, wird der Vorgang detailliert beschrieben. So heißt es, dass ein "unberechtigter Auftrag zur Anfrage beim Einwohnermeldeamt" gestellt wurde, nachdem sich "eine nicht berechtigte Person" Zugang zu dem Portal verschafft habe, um ihre Anschrift zu ermitteln. Das zuständige Unternehmen betont in dem Schreiben, man habe den entsprechenden Zugang sofort gesperrt, interne Sicherheitsmechanismen überprüft und zusätzlich Strafanzeige gegen die unbekannte Person erstattet. Der Vorfall sei außerdem nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben dokumentiert und bewertet worden. Wer hinter der Aktion steckt und welches Ziel damit verfolgt wurde, bleibt bislang offen. Laut Bundesportal des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung dürfen Melderegisterauskünfte grundsätzlich nur erteilt werden, wenn die Identität der gesuchten Person eindeutig feststeht und die Daten nicht für Werbung oder Adresshandel genutzt werden. In besonderen Gefahrensituationen kann zudem eine Auskunftssperre beantragt werden, etwa wenn durch eine Auskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen entstehen könnte.

Für Leyla ist der Datenschreck ein weiterer Belastungspunkt in einer ohnehin angespannten Phase. Die Influencerin hatte ihren Fans erst vor Kurzem von mehreren Eingriffen erzählt, darunter eine OP am Kopf. Während die Ärztin dort inzwischen Entwarnung geben konnte, bereitete ihr eine Wunde unter der Achsel zuletzt noch Sorgen, weil sie nicht richtig heilen wollte und sich darunter Flüssigkeit gesammelt hatte. Leyla spricht auf Social Media immer wieder offen über ihre gesundheitliche Situation und teilt ihre Ängste, aber auch ihren Alltag mit Ehemann Mike. Dadurch bekommen ihre Follower sehr direkt mit, wie sie mit gesundheitlichen Herausforderungen und nun auch mit dem Thema Datenschutz und Privatsphäre in ihrem Leben umgeht.

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin