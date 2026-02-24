James Cameron wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

James Cameron (71) darf sich über eine prestigeträchtige Auszeichnung freuen. Der legendäre Filmemacher wird am 8. März bei den 78. jährlichen Writers Guild Awards mit dem Laurel Award für sein Lebenswerk als Drehbuchautor geehrt. Die Writers Guild of America West würdigt damit die herausragenden Beiträge von James zum Beruf des Drehbuchautors und seine Verdienste um die Filmkunst, berichtet Deadline. Der Laurel Award ist die höchste Lebenswerk-Auszeichnung der Gilde und wird an Mitglieder verliehen, die die Literatur des Kinos vorangebracht haben. Überreicht wird die Trophäe am 8. März in Los Angeles.

"Ich schreibe diese verdammten Dinge seit Beginn meiner Karriere, vor viereinhalb Jahrzehnten, also ist es wirklich befriedigend, die Anerkennung meiner Drehbuchautor-Kollegen durch eine so prestigeträchtige Ehre zu erhalten", erklärte James in einem Statement. Weiter sagte er: "Diese ganze globale Industrie, dieser ganze Fiebertraum, den wir Kino nennen, beginnt mit dem geschriebenen Wort." Die Präsidentin der Writers Guild, Michele Mulroney, lobte den Regisseur für seine Leistungen: "Von 'Titanic' über 'Aliens' bis zu 'The Terminator' und 'Avatar' hat James Cameron das Handwerk des Drehbuchschreibens auf ein höheres Niveau gehoben," ließ sie verlauten.

James ist für einige der bekanntesten Werke der Filmgeschichte verantwortlich, darunter "The Terminator", "Aliens", "Titanic" und die Avatar-Reihe. Mit "Titanic" schuf er 1997 den damals erfolgreichsten Film aller Zeiten, der weltweit 1,5 Milliarden Euro einspielte. Diesen Rekord brach er 2009 selbst mit "Avatar". Sein jüngster Film "Avatar: Fire and Ash" läuft noch immer in den Kinos und hat bereits 1,2 Milliarden Euro eingespielt. Der Kanadier befindet sich damit in der beispiellosen Position, Regisseur und Autor oder Co-Autor von drei der vier erfolgreichsten Filme der Geschichte zu sein. Der gebürtige Kanadier wurde 1954 in Ontario geboren und zog mit 17 Jahren mit seiner Familie nach Südkalifornien.

Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

Imago Neytiri aus "Avatar: Fire and Ash" spannt den Bogen in einer Szene aus "Avatar: Fire and Ash" (2025)

ActionPress Jack und Rose in "Titanic"