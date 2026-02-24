In Topform: Fans staunen über Carmen Geiss' Fotos im Bikini

Carmen Geiss (60) hat ihre Fans auf Instagram mit neuen Urlaubsfotos aus dem Pool begeistert. Die zweifache Mutter zeigt sich im Bikini im türkisblauen Wasser, wobei ihr Oberkörper aus dem Pool ragt. Ihre rund 1,4 Millionen Follower überschlagen sich in den Kommentaren mit Begeisterung über Carmens Topform. "Eine tolle Figur", schreibt eine Abonnentin, während eine andere von einem "Hammer-Vorbild" spricht. Mit 60 Jahren präsentiert sich die TV-Millionärin körperlich in Bestform und erntet dafür bewundernde Reaktionen. "Wahnsinn, Carmen, in deinem Alter so gut aussehend", schwärmen viele ihrer Fans bei diesem Anblick. Andere mussten sogar genauer hingucken: "Musste erst genau hinschauen, ob das wirklich Carmen ist, wow."

Zu den Pool-Bildern aus Phuket teilt Carmen auch eine inspirierende Botschaft mit ihren Followern: "Genieß den Moment, halt ihn fest, weil das Leben keine Pause lässt. Lach heute, lieb jetzt, sei bereit — denn Glück entsteht im Jetzt, nicht in der Zeit." Die Zeilen zeigen, dass die Unternehmerin nicht nur äußerlich strahlt, sondern auch innerlich eine positive Ausstrahlung hat. Für den Thailand-Urlaub hat sich Carmen zudem eine neue Frisur zugelegt und trägt ihre Haare eng an den Kopf geflochten. Auch dieser neue Look kommt bei ihren Followern gut an. "Die Frisur macht dich direkt 20 Jahre jünger. Sieht gut aus", loben die Fans.

Mit ihrem neuen Look auf Phuket überraschte die Unternehmerin viele ihrer Follower. "Ich laufe hier gerade durch Phuket mit meinen geflochtenen Haaren und fühle mich ein bisschen wie Bob Marley im Urlaub in Jamaika", schrieb Carmen zu ihren Strandfotos und setzte damit ein echtes Style-Statement. Auch wenn sie zugab, dass statt Reggae-Musik eher das Hupen der Tuk-Tuks den Ton angab, genoss sie gemeinsam mit ihrem Ehemann die "entspannten Vibes, Sonne im Gesicht und absoluten Urlaubsmodus".

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss zeigt ihre neue Frisur im Februar 2026