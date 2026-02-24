Offenes Bekenntnis: Serkan Yavuz nennt sich einen Narzissten

Serkan Yavuz (32) wird in seiner Therapie immer ehrlicher zu sich selbst – und spricht nun offen über eine harte Selbsterkenntnis. In der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" berichtet der Realitystar von einer Sitzung, in der er seinem Therapeuten ein klares Geständnis machte: "Ich bin Narzisst." Für diese Offenbarung erhielt Serkan großes Lob von dem Profi. "Ich glaube, ich habe diesen Therapeuten auch so ein bisschen eines Besseren belehrt, dass man auch wirklich Selbsterkenntnis haben kann. Und er meinte: Herr Yavuz, riesigen Respekt. Ich muss sagen, riesigen Respekt", erzählt er. Sein Therapeut habe ihm zugetraut, das Thema irgendwann von alleine anzusprechen, aber nicht gedacht, dass es jetzt direkt komme.

Serkan habe sich intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Er lese viel, reflektiere sein Verhalten und hinterfrage, wie er in bestimmten Situationen gehandelt habe. Sein Therapeut beschreibe ihn als jemanden, der zwischen "Genie und Wahnsinn" pendle – weil er vieles eigenständig reflektiere und anpacke, dann jedoch immer wieder abdrifte und in ein tiefes Loch falle. "Und wenn ich das alles so durchgehe, kommt einfach raus, dass ich ein Narzisst bin. Es passt einfach, weil in vielerlei Hinsicht, auf die Jahre gesehen, habe ich einfach diese narzisstischen Züge – aber ich möchte das Ganze angehen und eben auch ablegen", erklärt er im Podcast.

Für Serkan Yavuz ist es inzwischen das Wichtigste, sich selbst nicht mehr zu belügen. "Schau, wer du bist – du kennst dich am besten. Gesteh es dir ein und belüge dich nicht", sage er sich immer wieder. Erst vor Kurzem hatte der Sommerhaus-Star in seinem Podcast offenbart, wie schwierig die vergangenen Monate für ihn gewesen seien und dass er sich selbst zwischenzeitlich verloren habe. Die Dschungelcamp-Teilnahme seiner Ex-Frau Samira Yavuz (32) habe alte Wunden aufgerissen und ihn spürbar aus der Bahn geworfen. Er sei am Limit gewesen und in alte Muster zurückgefallen – habe überspielt, sobald die Kamera lief. Durch seine Therapie befinde er sich nun jedoch wieder auf einem stabileren Weg.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024