Prinzessin Kate nutzt Filme für heikle Gespräche mit Kindern

Prinzessin Kate (44) hat verraten, dass sie Filme nutzt, um mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) über schwierige Themen zu sprechen. "Die Kinder fangen an, sich für Filme zu interessieren, und es ist eine wirklich großartige Möglichkeit, einige der schwierigen Gespräche mit ihnen zu führen", erzählte die 44-Jährige laut HELLO! bei den BAFTAs am Sonntag in der Londoner Royal Festival Hall. Die Prinzessin von Wales begleitete dort ihren Ehemann Prinz William (43), der seit 2010 als Präsident der BAFTA fungiert. Es war Kates erstes Roter-Teppich-Comeback bei der glamourösen Veranstaltung seit ihrer Krebserkrankung.

Für den Auftritt an Williams Seite wählte Kate ein bodenlanges Gucci-Kleid, das sie bereits 2019 in der Öffentlichkeit getragen hatte. Der Prinz von Wales erschien passend dazu in einem bordeauxfarbenen Samt-Smoking. Im Gespräch mit Emily Stillman, der Vorsitzenden des BAFTA-Filmkomitees, sprach Kate über die wachsende Begeisterung ihrer Kinder für Filme. "Die Kinder lieben die Idee, hinter die Kulissen zu gehen und herauszufinden, wie alles funktioniert", erklärte die Royal. Emily erinnerte Kate dabei an ihren gemeinsamen Besuch in den Warner Brothers Studios in Hertfordshire im Jahr 2013, als die Prinzessin noch mit George schwanger war und sie die Harry-Potter-Sets besichtigten.

Besonders berührt zeigte sich Kate von dem Film "Hamnet" mit Paul Mescal (30) und Jessie Buckley (36), einer Adaption des preisgekrönten Romans von Maggie O'Farrell über das Familienleben des Autors William Shakespeare (†52) und den Tod seines jungen Sohnes. "Ich habe [nach dem Film] sehr geschwollene Augen gehabt", scherzte die Prinzessin über den emotionalen Streifen. Sie lobte den Film als "sehr, sehr kraftvoll" und pries die Filmmusik als "fantastisch" und "ungeschönt".

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Film Awards 2026

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte